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阿米們看過來！不只是麥當勞聯名餐 就用紫色穿搭向偶像應援
近期最夯的話題就是讓外送員塞爆麥當勞的BTS聯名速食，而熟悉的韓團的都會知道，「紫色」就是防彈少年團的代表色彩，同樣被運用在餐點包裝。但身為「阿米」的你，除了購買麥當勞餐來支持偶像之外，一定不能少的就是同色系的穿搭，立刻就能在粉絲群中，別具一格。
全身紫色難駕馭，也不甚高明，利用配件穿搭來應援偶像，不僅時尚也是最合宜的作法。新加坡流行品牌CHARLES & KEITH就精選了兼具療癒感的各式紫色單品，讓帶能來清新自然感受的粉嫩紫色，能成為日常著裝選項。因為只要在簡潔的服裝中點綴溫柔浪漫的薰衣草及紫丁香色，不但能夠顯現出略帶甜美的性感，還可以襯托出精緻優雅的高質感，是讓造型與眾不同的色系。CHARLES & KEITH提供了這季最夯的厚底涼鞋、幾何翻蓋半圓包和帶有自然質感的粗鍊麻質小方包等配件，藉以點綴女孩夏季造型。
不愛紫色也沒關係，明亮且繽紛的色彩，依舊是這季搭配時的重點。同樣能在CHARLES & KEITH今年新品中，找到可以讓心情平靜穩定的草綠色、亮麗黃、純淨內斂的寶藍色，或是柔和浪漫的粉膚色等設計。所以，像是搭配這些色彩的鞋款如平底涼鞋、拖鞋及穆勒鞋款等，不但適合居家生活，即使是短暫外出採買日常用品，也能穿得亮麗有型。能讓宅在家生活多點變化調劑，最重要的是使心情變美麗的小巧思。
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