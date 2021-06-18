快訊

疫苗採購決策過程未見完備 監察院要查指揮中心

第2批莫德納疫苗來了！約24萬劑抵達桃園機場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭上籃球熱風潮！NBA Store聯名潮牌fingercroxx 翻玩經典元素打造致敬T恤配件

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
NBA Store攜手香港街牌fingercroxx ，翻玩球隊經典Logo，創造了一系列向偉大球隊致敬T恤。圖／摩曼頓提供
NBA Store攜手香港街牌fingercroxx ，翻玩球隊經典Logo，創造了一系列向偉大球隊致敬T恤。圖／摩曼頓提供

NBA季後賽如火如荼進行中，為了呼應全球掀起的籃球熱，NBA Store攜手香港街牌fingercroxx ，翻玩球隊經典Logo，創造了一系列向偉大球隊致敬T恤與配件。而A BATHING APE®（簡稱Bape）再次與華納兄弟公司合作，推出與美國最知名且最經典的超級英雄系列潮Ｔ。

由於新血的加入讓本季NBA季後賽話題十足，也象徵著新生代崛起為籃球文化帶來無限可能。於是，延續這樣的精神NBA Store首度攜手香港街牌fingercroxx打造推出全新NBA聯名系列商品。囊括東西區聯盟共六支年代代表性球隊，包含達拉斯獨行俠、鳳凰城太陽、洛杉磯湖人、芝加哥公牛、波士頓賽爾提克以及多倫多暴龍，號召球迷一同向籃球黃金時代文化致敬。這系列著重圖案設計及布料選用，將運動時尚融入日常休閒穿搭中，除了展現球隊獨有風格，還將核心元素巧妙融入fingercroxx Bigfoot當中。還搭配現代版球衣設計結構，讓每一位球迷穿上時都能有自己特色。

再度聯名的Bape與華納兄弟，此次以DC旗下最受歡迎的蝙蝠俠與超人為主題的創造限定系列。因此可見到穿著經典蝙蝠俠與超人服裝的BABY MILO®圖案和超級英雄並列著的獨特設計，背面印有雙方最具代表性的DC Logo與APE猿人頭，充分發揮了兩者的獨特性。而且這次為粉絲們，提供男、女和兒童都適合的T恤和鑰匙圈，是超級英雄迷或Bape鐵粉，都不會想錯過的經典系列。

NBA Store與fingercroxx聯名系列賽爾提克VS多倫多暴龍帽款1,719元。圖／摩曼頓提供
NBA Store與fingercroxx聯名系列賽爾提克VS多倫多暴龍帽款1,719元。圖／摩曼頓提供

BAPE X DC BABY MILO SUPERMAN T恤3,199元。圖／I.T提供
BAPE X DC BABY MILO SUPERMAN T恤3,199元。圖／I.T提供

BAPE X DC BABY MILO BATMAN 鑰匙圈799元。圖／I.T提供
BAPE X DC BABY MILO BATMAN 鑰匙圈799元。圖／I.T提供

NBA Store與fingercroxx聯名系列獨行俠T恤1,719元。圖／摩曼頓提供
NBA Store與fingercroxx聯名系列獨行俠T恤1,719元。圖／摩曼頓提供

NBA Store與fingercroxx聯名系列T恤2,199元。圖／摩曼頓提供
NBA Store與fingercroxx聯名系列T恤2,199元。圖／摩曼頓提供

NBA Store與fingercroxx聯名系列短褲2,679元。圖／摩曼頓提供
NBA Store與fingercroxx聯名系列短褲2,679元。圖／摩曼頓提供

蝙蝠 香港

延伸閱讀

NBA／關鍵戰寫全能紀錄 米道頓：沒考慮比賽壓力

NBA／「歐布連線」後首見 公鹿雙槍聯手創紀錄

NBA／米道頓背水一戰砍38分 安戴托昆波：必須把球交給他

NBA／雷納德膝傷仍待評估 媒體曝季後賽恐難回歸

相關新聞

宅在家更要減肥！168落伍了，營養師曝光「422」進食法能甩肉

為了防疫，大家都宅在家裡，體重可能也逐漸上升，因此不少人開始實施「168斷食法」，但是168方法在家時很難實施，營養師黃韋堯表示，間歇性斷食考驗意志力與持久力，因此建議可以改用「442飲食法」，在10小時中，4小時、4小時、2小時分段時間中，將所有食物吃完，可以讓大家容易達標。

全家便利商店約200家「超市機能店」提供近40款蔬菜

隨著各縣市菜市場逐漸實施分流，對於假日才有空採購的上班族是一大困擾，全家便利商店針對消費者期望就近買菜、免群聚的需求，即...

最便宜13元就入手！IKEA絕版品出清來了 網購專享7折

疫情宅在家，想為居家增添新氣象嗎？IKEA即日起至7月21日起，推出「絕版品出清」活動，看準大家習慣網購，在官網購買指定...

阿米們看過來！不只是麥當勞聯名餐 就用紫色穿搭向偶像應援

近期最夯的話題就是讓外送員塞爆麥當勞的BTS聯名速食，而熟悉的韓團的都會知道，「紫色」就是防彈少年團的代表色彩，同樣被運...

最美麗的食譜／WFH動手做 療癒「透明系」小熊軟糖蘇打、晚霞果凍蘇打

在家防疫讓心情療癒一下！今日精選Twitter話題不斷、備受期待的「透明食譜」，以容易取得的現成材料稍微加工一下，就能完成美麗動人的兩款飲品喔。

搭上籃球熱風潮！NBA Store聯名潮牌fingercroxx 翻玩經典元素打造致敬T恤配件

NBA季後賽如火如荼進行中，為了呼應全球掀起的籃球熱，NBA Store攜手香港街牌fingercroxx ，翻玩球隊經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。