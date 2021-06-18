搭上籃球熱風潮！NBA Store聯名潮牌fingercroxx 翻玩經典元素打造致敬T恤配件

NBA季後賽如火如荼進行中，為了呼應全球掀起的籃球熱，NBA Store攜手香港街牌fingercroxx ，翻玩球隊經典Logo，創造了一系列向偉大球隊致敬T恤與配件。而A BATHING APE®（簡稱Bape）再次與華納兄弟公司合作，推出與美國最知名且最經典的超級英雄系列潮Ｔ。

由於新血的加入讓本季NBA季後賽話題十足，也象徵著新生代崛起為籃球文化帶來無限可能。於是，延續這樣的精神NBA Store首度攜手香港街牌fingercroxx打造推出全新NBA聯名系列商品。囊括東西區聯盟共六支年代代表性球隊，包含達拉斯獨行俠、鳳凰城太陽、洛杉磯湖人、芝加哥公牛、波士頓賽爾提克以及多倫多暴龍，號召球迷一同向籃球黃金時代文化致敬。這系列著重圖案設計及布料選用，將運動時尚融入日常休閒穿搭中，除了展現球隊獨有風格，還將核心元素巧妙融入fingercroxx Bigfoot當中。還搭配現代版球衣設計結構，讓每一位球迷穿上時都能有自己特色。

再度聯名的Bape與華納兄弟，此次以DC旗下最受歡迎的蝙蝠俠與超人為主題的創造限定系列。因此可見到穿著經典蝙蝠俠與超人服裝的BABY MILO®圖案和超級英雄並列著的獨特設計，背面印有雙方最具代表性的DC Logo與APE猿人頭，充分發揮了兩者的獨特性。而且這次為粉絲們，提供男、女和兒童都適合的T恤和鑰匙圈，是超級英雄迷或Bape鐵粉，都不會想錯過的經典系列。

NBA Store與fingercroxx聯名系列賽爾提克VS多倫多暴龍帽款1,719元。圖／摩曼頓提供

BAPE X DC BABY MILO SUPERMAN T恤3,199元。圖／I.T提供

BAPE X DC BABY MILO BATMAN 鑰匙圈799元。圖／I.T提供

NBA Store與fingercroxx聯名系列獨行俠T恤1,719元。圖／摩曼頓提供

NBA Store與fingercroxx聯名系列T恤2,199元。圖／摩曼頓提供