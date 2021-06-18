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萊爾富Hi-Life VIP App獨家首賣BE HEROES系列周邊商品
因應民眾居家防疫健身需求，萊爾富推出「夏日運動GO！」活動，於Hi-Life VIP App獨家首賣BE HEROES系列活動周邊商品，包括BE HEROES經典紀念毛巾、BE HEROES經典紀念Tee、BE HEROES經典紀念證件帶等，即日起至7月25日萊爾富會員可透過Hi-Life VIP App進入首頁的「點數兌換」專區、點選「加價兌換」，最低可使用1 Hi點加162元起換購一款商品，限量換完為止；7月13日前於Hi-Life VIP App內的點數兌換平台完成兌換任一品項，再加碼抽任天堂Switch和健身環。
此外，萊爾富也推出「蝦皮購物618超狂年中慶取件加碼贈」活動，今天（6月18日）晚上11點59分前使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇萊爾富取貨服務完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），就送Hi Café大杯冰拿鐵25元抵用金，活動後續將以蝦皮購物App站內推播發送兌換序號，發送日期為7月12日，兌換期限自收到序號當日起至7月18日止；符合資格者可透過Life-ET機台列印兌換券，或於Hi-Life VIP App申請兌換，逾期未兌換之購物金序號、未使用之兌換券及兌換序號將自動失效。另萊爾富也針對蝦皮購物新用戶推出萊爾富VIP獨享折扣，只要在蝦皮購物消費滿151元、於結帳時輸入HILIFE618，即享151元折150元優惠，數量有限用完為止。
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