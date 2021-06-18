快訊

疫苗採購決策過程未見完備 監察院要查指揮中心

第2批莫德納疫苗來了！約24萬劑抵達桃園機場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萊爾富Hi-Life VIP App獨家首賣BE HEROES系列周邊商品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富推出「夏日運動GO！」活動，即日起至7月25日於Hi-Life VIP App獨家首賣BE HEROES系列活動周邊商品，BE HEROES經典紀念Tee為1 Hi點＋599元，限量換完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「夏日運動GO！」活動，即日起至7月25日於Hi-Life VIP App獨家首賣BE HEROES系列活動周邊商品，BE HEROES經典紀念Tee為1 Hi點＋599元，限量換完為止。圖／萊爾富提供

因應民眾居家防疫健身需求，萊爾富推出「夏日運動GO！」活動，於Hi-Life VIP App獨家首賣BE HEROES系列活動周邊商品，包括BE HEROES經典紀念毛巾、BE HEROES經典紀念Tee、BE HEROES經典紀念證件帶等，即日起至7月25日萊爾富會員可透過Hi-Life VIP App進入首頁的「點數兌換」專區、點選「加價兌換」，最低可使用1 Hi點加162元起換購一款商品，限量換完為止；7月13日前於Hi-Life VIP App內的點數兌換平台完成兌換任一品項，再加碼抽任天堂Switch和健身環。

此外，萊爾富也推出「蝦皮購物618超狂年中慶取件加碼贈」活動，今天（6月18日）晚上11點59分前使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇萊爾富取貨服務完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），就送Hi Café大杯冰拿鐵25元抵用金，活動後續將以蝦皮購物App站內推播發送兌換序號，發送日期為7月12日，兌換期限自收到序號當日起至7月18日止；符合資格者可透過Life-ET機台列印兌換券，或於Hi-Life VIP App申請兌換，逾期未兌換之購物金序號、未使用之兌換券及兌換序號將自動失效。另萊爾富也針對蝦皮購物新用戶推出萊爾富VIP獨享折扣，只要在蝦皮購物消費滿151元、於結帳時輸入HILIFE618，即享151元折150元優惠，數量有限用完為止。

萊爾富推出「蝦皮購物618超狂年中慶取件加碼贈」活動，今天（6月18日）晚上11點59分前使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇萊爾富取貨服務完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），就送Hi Café大杯冰拿鐵25元抵用金。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「蝦皮購物618超狂年中慶取件加碼贈」活動，今天（6月18日）晚上11點59分前使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇萊爾富取貨服務完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），就送Hi Café大杯冰拿鐵25元抵用金。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「夏日運動GO！」活動，即日起至7月25日於Hi-Life VIP App獨家首賣BE HEROES系列活動周邊商品，BE HEROES經典紀念毛巾為1 Hi點＋270元，限量換完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「夏日運動GO！」活動，即日起至7月25日於Hi-Life VIP App獨家首賣BE HEROES系列活動周邊商品，BE HEROES經典紀念毛巾為1 Hi點＋270元，限量換完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「夏日運動GO！」活動，即日起至7月25日於Hi-Life VIP App獨家首賣BE HEROES系列活動周邊商品，BE HEROES經典紀念證件帶為1 Hi點＋162元，限量換完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「夏日運動GO！」活動，即日起至7月25日於Hi-Life VIP App獨家首賣BE HEROES系列活動周邊商品，BE HEROES經典紀念證件帶為1 Hi點＋162元，限量換完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「夏日運動GO！」活動，即日起至7月25日於Hi-Life VIP App獨家首賣BE HEROES系列活動周邊商品，BE HEROES經典紀念Tee為1 Hi點＋599元，限量換完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「夏日運動GO！」活動，即日起至7月25日於Hi-Life VIP App獨家首賣BE HEROES系列活動周邊商品，BE HEROES經典紀念Tee為1 Hi點＋599元，限量換完為止。圖／萊爾富提供

蝦皮購物 健身 年中慶

延伸閱讀

屏東24名百歲人瑞完成疫苗接種 家屬讚VIP服務

網傳為VIP施打疫苗 台中榮總發聲明否認

爆卦好心肝非特例！中部有VIP打疫苗？台中榮總：無此事

萊爾富推限量預購「澎湃鱻魚箱、特選犇牛箱、奧瑪超值早餐防疫箱」！門市現購肉粽迎端午

相關新聞

宅在家更要減肥！168落伍了，營養師曝光「422」進食法能甩肉

為了防疫，大家都宅在家裡，體重可能也逐漸上升，因此不少人開始實施「168斷食法」，但是168方法在家時很難實施，營養師黃韋堯表示，間歇性斷食考驗意志力與持久力，因此建議可以改用「442飲食法」，在10小時中，4小時、4小時、2小時分段時間中，將所有食物吃完，可以讓大家容易達標。

全家便利商店約200家「超市機能店」提供近40款蔬菜

隨著各縣市菜市場逐漸實施分流，對於假日才有空採購的上班族是一大困擾，全家便利商店針對消費者期望就近買菜、免群聚的需求，即...

最便宜13元就入手！IKEA絕版品出清來了 網購專享7折

疫情宅在家，想為居家增添新氣象嗎？IKEA即日起至7月21日起，推出「絕版品出清」活動，看準大家習慣網購，在官網購買指定...

阿米們看過來！不只是麥當勞聯名餐 就用紫色穿搭向偶像應援

近期最夯的話題就是讓外送員塞爆麥當勞的BTS聯名速食，而熟悉的韓團的都會知道，「紫色」就是防彈少年團的代表色彩，同樣被運...

最美麗的食譜／WFH動手做 療癒「透明系」小熊軟糖蘇打、晚霞果凍蘇打

在家防疫讓心情療癒一下！今日精選Twitter話題不斷、備受期待的「透明食譜」，以容易取得的現成材料稍微加工一下，就能完成美麗動人的兩款飲品喔。

搭上籃球熱風潮！NBA Store聯名潮牌fingercroxx 翻玩經典元素打造致敬T恤配件

NBA季後賽如火如荼進行中，為了呼應全球掀起的籃球熱，NBA Store攜手香港街牌fingercroxx ，翻玩球隊經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。