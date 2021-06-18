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李寶英《上流社會》、松隆子《大豆田》 都愛FENDI躲貓貓貴婦包

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
松隆子在《大豆田永久子與三個前夫》、李寶英《上流社會》各自拿了兩次FENDI Peekaboo系列包款。圖／取自tvN戲劇網、IG
松隆子在《大豆田永久子與三個前夫》、李寶英《上流社會》各自拿了兩次FENDI Peekaboo系列包款。圖／取自tvN戲劇網、IG

《大豆田永久子與三個前夫》播出完結篇，松隆子在最後一集遇到自己的初戀同學，手上拎著FENDI Peekaboo包款，繼之前和NETFLIX《我的上流社會》李寶英撞包之後，再度以類似款登場，堪稱日、韓劇上鏡率極高的手袋。

李寶英在劇中出席豪門家宴時，身穿FENDI 2021春夏「倒影反思」系列時裝，當季以家族之間的情感為主題，洋裝是別致的窗櫺圖案設計，如同陽光透過窗戶灑進室內的剪影，她手上拿著FENDI Peekaboo ISeeU Eastwest焦糖色聚光燈效果包款，諧色穿搭給人溫暖且舒服的感覺，也襯出她還沒有對家族感到心寒之前的人物設定。

松隆子以3.1 Phillip Lim的白色上衣，搭配灰駝色Peekaboo ISeeU包款，則是很夏天的清爽視覺。以躲貓貓命名的Peekaboo，因包扣打開時會露出內裡設計而得名，自2009年推出，即成為品牌的經典包款，至今已發展出眾多男、女款尺寸，最新的Peekaboo ISeeU系列，中層隔板可以隨心所欲的置換，為一大特色，近日成為日、韓劇女星必備的奢華配件之一，奢華而貴氣。

李寶英在《我的上流世界》中穿著FENDI窗櫺效果設計洋裝86,900元、手持Peekaboo ISeeU Eastwest棕色聚光燈設計包款13萬2,000元。圖／取自tvN戲劇網
李寶英在《我的上流世界》中穿著FENDI窗櫺效果設計洋裝86,900元、手持Peekaboo ISeeU Eastwest棕色聚光燈設計包款13萬2,000元。圖／取自tvN戲劇網
李寶英在《我的上流世界》中穿著FENDI窗櫺效果設計洋裝86,900元、手持Peekaboo ISeeU Eastwest棕色聚光燈設計包款13萬2,000元。圖／取自tvN戲劇網
李寶英在《我的上流世界》中穿著FENDI窗櫺效果設計洋裝86,900元、手持Peekaboo ISeeU Eastwest棕色聚光燈設計包款13萬2,000元。圖／取自tvN戲劇網
李寶英在《我的上流世界》中穿著FENDI窗櫺效果設計洋裝86,900元、搭配Peekaboo ISeeU Eastwest棕色聚光燈設計包款13萬2,000元。圖／取自tvN戲劇網
李寶英在《我的上流世界》中穿著FENDI窗櫺效果設計洋裝86,900元、搭配Peekaboo ISeeU Eastwest棕色聚光燈設計包款13萬2,000元。圖／取自tvN戲劇網
李寶英在《我的上流世界》中穿著FENDI窗櫺效果設計洋裝86,900元。圖／取自tvN戲劇網
李寶英在《我的上流世界》中穿著FENDI窗櫺效果設計洋裝86,900元。圖／取自tvN戲劇網
李寶英在《我的上流世界》中穿著FENDI窗櫺效果設計洋裝86,900元。圖／取自tvN戲劇網
李寶英在《我的上流世界》中穿著FENDI窗櫺效果設計洋裝86,900元。圖／取自tvN戲劇網
FENDI窗櫺效果修飾洋裝，86,900元。圖／FENDI提供
FENDI窗櫺效果修飾洋裝，86,900元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU Eastwest焦糖色聚光燈效果包款，13萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU Eastwest焦糖色聚光燈效果包款，13萬2,000元。圖／FENDI提供
松隆子在《大豆田永久子與三個前夫》身穿3.1 Phillip Lim的白色上衣，搭配FENDI灰駝色Peekaboo ISeeU Smal包款14萬8,000元。圖／取自IG
松隆子在《大豆田永久子與三個前夫》身穿3.1 Phillip Lim的白色上衣，搭配FENDI灰駝色Peekaboo ISeeU Smal包款14萬8,000元。圖／取自IG
FENDI灰駝色Peekaboo ISeeU Small，14萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI灰駝色Peekaboo ISeeU Small，14萬8,000元。圖／FENDI提供

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