李寶英《上流社會》、松隆子《大豆田》 都愛FENDI躲貓貓貴婦包
《大豆田永久子與三個前夫》播出完結篇，松隆子在最後一集遇到自己的初戀同學，手上拎著FENDI Peekaboo包款，繼之前和NETFLIX《我的上流社會》李寶英撞包之後，再度以類似款登場，堪稱日、韓劇上鏡率極高的手袋。
李寶英在劇中出席豪門家宴時，身穿FENDI 2021春夏「倒影反思」系列時裝，當季以家族之間的情感為主題，洋裝是別致的窗櫺圖案設計，如同陽光透過窗戶灑進室內的剪影，她手上拿著FENDI Peekaboo ISeeU Eastwest焦糖色聚光燈效果包款，諧色穿搭給人溫暖且舒服的感覺，也襯出她還沒有對家族感到心寒之前的人物設定。
松隆子以3.1 Phillip Lim的白色上衣，搭配灰駝色Peekaboo ISeeU包款，則是很夏天的清爽視覺。以躲貓貓命名的Peekaboo，因包扣打開時會露出內裡設計而得名，自2009年推出，即成為品牌的經典包款，至今已發展出眾多男、女款尺寸，最新的Peekaboo ISeeU系列，中層隔板可以隨心所欲的置換，為一大特色，近日成為日、韓劇女星必備的奢華配件之一，奢華而貴氣。
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