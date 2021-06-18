李寶英《上流社會》、松隆子《大豆田》 都愛FENDI躲貓貓貴婦包

《大豆田永久子與三個前夫》播出完結篇，松隆子在最後一集遇到自己的初戀同學，手上拎著FENDI Peekaboo包款，繼之前和NETFLIX《我的上流社會》李寶英撞包之後，再度以類似款登場，堪稱日、韓劇上鏡率極高的手袋。

李寶英在劇中出席豪門家宴時，身穿FENDI 2021春夏「倒影反思」系列時裝，當季以家族之間的情感為主題，洋裝是別致的窗櫺圖案設計，如同陽光透過窗戶灑進室內的剪影，她手上拿著FENDI Peekaboo ISeeU Eastwest焦糖色聚光燈效果包款，諧色穿搭給人溫暖且舒服的感覺，也襯出她還沒有對家族感到心寒之前的人物設定。