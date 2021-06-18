聽新聞
test
0:00 / 0:00
不會網購沒關係！無印良品、台隆「打電話」也能買東西
為了拓展業績，許多業者都想方設法增加各種可能性，網購、外送已經是必備，但面對不會網購、用App購物的人來說，該怎麼辦呢？MUJI無印良品、台隆手創館則推出電話購物，只要打電話到鄰近的門市，就能送到家，方便更多元的購物行為。
無印良品的「一通電話送貨到家」的服務，只要打電話到附近的門市，然後匯款，就能送到家，這回推薦3款食品新品，包括甜點掛的懷舊砂糖蛋糕棒，很適合當成下午茶享用，另外有2款沖泡湯塊，包括有四種蔬菜的味增奶油口味、5種蔬菜的味增白湯，三款新品首波只在門市開賣，也可接受電話訂購。
台隆手創館的電話購物，單筆滿2千元以下，可以送貨到府再付款，推薦近期許多適合送給畢業生的禮物，包括HM 時尚簡約小巧皮夾，男女都適合，可以放紙鈔、卡片與證件等，日常生活到戶外都可以，OT兩用電腦包適合14吋以內的筆電，收納空間多，還有撥水加工處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言