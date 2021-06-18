快訊

評／拜登提「重建更好世界」，G7有決心抗衡中國嗎？

以買到BNT為優先！指揮中心願對台積電、永齡發函授權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不會網購沒關係！無印良品、台隆「打電話」也能買東西

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
台隆手創館HM 時尚簡約小巧皮夾（限店販售）／1,250元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館HM 時尚簡約小巧皮夾（限店販售）／1,250元。圖／台隆手創館提供

為了拓展業績，許多業者都想方設法增加各種可能性，網購、外送已經是必備，但面對不會網購、用App購物的人來說，該怎麼辦呢？MUJI無印良品、台隆手創館則推出電話購物，只要打電話到鄰近的門市，就能送到家，方便更多元的購物行為。

無印良品的「一通電話送貨到家」的服務，只要打電話到附近的門市，然後匯款，就能送到家，這回推薦3款食品新品，包括甜點掛的懷舊砂糖蛋糕棒，很適合當成下午茶享用，另外有2款沖泡湯塊，包括有四種蔬菜的味增奶油口味、5種蔬菜的味增白湯，三款新品首波只在門市開賣，也可接受電話訂購。

台隆手創館的電話購物，單筆滿2千元以下，可以送貨到府再付款，推薦近期許多適合送給畢業生的禮物，包括HM 時尚簡約小巧皮夾，男女都適合，可以放紙鈔、卡片與證件等，日常生活到戶外都可以，OT兩用電腦包適合14吋以內的筆電，收納空間多，還有撥水加工處理。

台隆手創館OT兩用電腦包／890元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館OT兩用電腦包／890元。圖／台隆手創館提供
無印良品沖泡湯塊（5種蔬菜味噌白湯）／140元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品沖泡湯塊（5種蔬菜味噌白湯）／140元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品懷舊砂糖蛋糕棒／49元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品懷舊砂糖蛋糕棒／49元。圖／MUJI無印良品提供

網購 無印良品

延伸閱讀

網購堅持不付錢 竟喊「紓困下來立刻匯」引網怒嗆：秀下限

網購塞車等到天荒地老？他列大陸電商4優勢「狠甩台灣」

疫情重創小農 中興大學新化林場偕台南青農推網購

想要超質感日本風格的家任你選！無印良品釋出15張視訊背景圖，好想進去住啊～

相關新聞

宅在家更要減肥！168落伍了，營養師曝光「422」進食法能甩肉

為了防疫，大家都宅在家裡，體重可能也逐漸上升，因此不少人開始實施「168斷食法」，但是168方法在家時很難實施，營養師黃韋堯表示，間歇性斷食考驗意志力與持久力，因此建議可以改用「442飲食法」，在10小時中，4小時、4小時、2小時分段時間中，將所有食物吃完，可以讓大家容易達標。

全家便利商店約200家「超市機能店」提供近40款蔬菜

隨著各縣市菜市場逐漸實施分流，對於假日才有空採購的上班族是一大困擾，全家便利商店針對消費者期望就近買菜、免群聚的需求，即...

最便宜13元就入手！IKEA絕版品出清來了 網購專享7折

疫情宅在家，想為居家增添新氣象嗎？IKEA即日起至7月21日起，推出「絕版品出清」活動，看準大家習慣網購，在官網購買指定...

萊爾富Hi-Life VIP App獨家首賣BE HEROES系列周邊商品

因應民眾居家防疫健身需求，萊爾富推出「夏日運動GO！」活動，於Hi-Life VIP App獨家首賣BE HEROES系...

李寶英《上流社會》、松隆子《大豆田》 都愛FENDI躲貓貓貴婦包

《大豆田永久子與三個前夫》播出完結篇，松隆子在最後一集遇到自己的初戀同學，手上拎著FENDI Peekaboo包款，繼之...

只有一天！全家便利商店夏至快閃優惠 霜淇淋2支59元

在氣溫持續飆升下迎來今年夏至，就算宅居防疫也想圖個涼爽，為了幫大家消暑降溫，全家便利商店6月21日夏至當天將於App隨買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。