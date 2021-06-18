不會網購沒關係！無印良品、台隆「打電話」也能買東西

為了拓展業績，許多業者都想方設法增加各種可能性，網購、外送已經是必備，但面對不會網購、用App購物的人來說，該怎麼辦呢？MUJI無印良品、台隆手創館則推出電話購物，只要打電話到鄰近的門市，就能送到家，方便更多元的購物行為。

無印良品的「一通電話送貨到家」的服務，只要打電話到附近的門市，然後匯款，就能送到家，這回推薦3款食品新品，包括甜點掛的懷舊砂糖蛋糕棒，很適合當成下午茶享用，另外有2款沖泡湯塊，包括有四種蔬菜的味增奶油口味、5種蔬菜的味增白湯，三款新品首波只在門市開賣，也可接受電話訂購。