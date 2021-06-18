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全家便利商店約200家「超市機能店」提供近40款蔬菜

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「全+1行動購」持續推出「玉美生技蔬菜箱」，以小家庭3～4人份數量搭配14種生鮮蔬菜，售價649元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「全+1行動購」持續推出「玉美生技蔬菜箱」，以小家庭3～4人份數量搭配14種生鮮蔬菜，售價649元。圖／全家便利商店提供

隨著各縣市菜市場逐漸實施分流，對於假日才有空採購的上班族是一大困擾，全家便利商店針對消費者期望就近買菜、免群聚的需求，即日起於全台約200間販售生鮮蔬菜商品的「超市機能店」提供近40款蔬菜商品，包括「玉美生技」近10款有機葉菜類商品，以及「小青農場」、「台糖」等知名品牌合作推出近30款的生鮮蔬菜商品；同時，全家便利商店販售的蔬菜商品也正式導入友善食光機制，商品於到期前55小時，就可納入友善食光7折優惠。

全家便利商店鮮食二部部長林鴻成表示，對比疫情三級警戒前，全家便利商店蔬菜店業績已翻倍成長，自5月底起於線上開始販售「玉美生技蔬菜箱」，更創下500箱在3分鐘完銷的佳績，顯示宅居開伙已逐漸成為固定行為。看好「玉美生技」蔬菜以有機認證、生產履歷、高品質受到消費者青睞，即日起在位於住宅商圈約200間的蔬菜店型全面導入近10款玉美有機葉菜類，包括小白菜、青江菜、空心菜等，售價39元，並長期推出全品項任選3件100元優惠。

今年全家便利商店以友善食光2.0推出友善地圖，獲得好評，為持續惜食愛地球，即日起將生鮮蔬菜全品項近40項商品導入時控條碼，加入友善食光機制，包括玉美生技、小青農場、台糖等品牌商品，考量消費者對於蔬菜商品需提早購買、預留烹調時間的特性，因此依照各種類保存期限，設定在各商品到期前55小時，結帳就可享友善7折優惠，消費者只需認明橘黃色友善食光貼紙就可選購，預計今年第3季再將生鮮蔬菜加入友善地圖，讓消費者可以在全家便利商店App更方便查詢存貨量、快速購買。

如果想一次購足一周份量的蔬菜，「玉美生技蔬菜箱」持續推出，以小家庭3～4人份數量搭配15種生鮮蔬菜，售價649元，另外也有「潤康生機防疫蔬菜箱」，內容包括蔬菜及辛香料共9樣商品，售價459元，每周一至周六上午10點於「全+1行動購」開賣，約2天後就可到住家附近的門市取貨。

此外，7-ELEVEN也持續提供離家最近、方便完整的蔬食生活提案，線上購物平台「i預購」攜手台塑有機農場、新湖農場、新鮮族、福和等知名品牌，獨家推出超過10款不同種類組合的「蔬果箱」，全程低溫新鮮配送至門市；並看好居家自煮綠金商機，於超過800間門市設有生鮮蔬菜專區，提供20多款有機認證當令蔬菜，新增多款已清洗截切的品項，方便就近選購。

7-ELEVEN「天素地蔬」系列商品於外送平台銷售也較平時倍數成長，顯示超商能補足許多素食餐館暫停營業的缺口，因此與知名蔬食餐廳「熱浪島」攜手合作，推出兩款夏天開胃餐點「南洋風味咖哩飯（售價85元）」、「泰式打拋飯糰（售價36元）」；另有一系列微波即食的冷凍素食小點。

7-ELEVEN「i預購」平台攜手台塑有機農場、新湖農場、新鮮族、福和等知名品牌，獨家推出超過10款不同種類組合的「蔬果箱」，全程低溫新鮮配送至門市。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台攜手台塑有機農場、新湖農場、新鮮族、福和等知名品牌，獨家推出超過10款不同種類組合的「蔬果箱」，全程低溫新鮮配送至門市。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店販售的蔬菜商品正式導入友善食光機制，商品於到期前55小時，就可納入友善食光7折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店販售的蔬菜商品正式導入友善食光機制，商品於到期前55小時，就可納入友善食光7折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店菜市場開張，即日起於全台約200間販售生鮮蔬菜商品的「超市機能店」提供近40款蔬菜商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店菜市場開張，即日起於全台約200間販售生鮮蔬菜商品的「超市機能店」提供近40款蔬菜商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店菜市場開張，即日起於全台約200間販售生鮮蔬菜商品的「超市機能店」提供近40款蔬菜商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店菜市場開張，即日起於全台約200間販售生鮮蔬菜商品的「超市機能店」提供近40款蔬菜商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店菜市場開張，即日起於全台約200間販售生鮮蔬菜商品的「超市機能店」提供近40款蔬菜商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店菜市場開張，即日起於全台約200間販售生鮮蔬菜商品的「超市機能店」提供近40款蔬菜商品。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN於超過800間門市設有生鮮蔬菜專區，提供20多款有機認證當令蔬菜，新增多款已清洗截切的品項，方便就近選購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於超過800間門市設有生鮮蔬菜專區，提供20多款有機認證當令蔬菜，新增多款已清洗截切的品項，方便就近選購。圖／7-ELEVEN提供

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