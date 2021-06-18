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懷卡托野莓、龍舌蘭Mojito？跟著海尼根走跳風味世界！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
海尼根配合超商啤酒節，於7-11統一超商任選三件79折、 六件77折，全家便利商店則為任選三件79折。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
海尼根配合超商啤酒節，於7-11統一超商任選三件79折、 六件77折，全家便利商店則為任選三件79折。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

盛夏已至，除了躲在冷氣室內、上網，海尼根近日引進多款風味啤酒與調飲，包含紐西蘭的三只全新酒款、荷蘭Amstel阿姆斯特爾檸檬口味、來自法國的Desperados德斯樂龍舌蘭風味啤酒，以及原本經典的海尼根與英國詩莊堡蘋果酒，並配合超商啤酒節，於7-11統一超商任選三件79折、 六件77折，而全家便利商店則為任選三件79折。

海尼根今夏自紐西蘭引進三支全新酒飲，「BARREL 51號橡木桶威士忌可樂」選用選用波本威士忌結合可樂，微甜風味化解了波本的辛香，是經典美式風格；「TUI紐西蘭圖伊鳥氣泡酒」則主打北島懷卡托野莓及南島奧塔哥水蜜桃，並訴諸減糖、低卡，喝得到紐西蘭的莓果香甜；「Club Setter夕陽沙灘酒精氣泡飲」則有一款草莓西瓜口味，微甜、帶氣泡，以清涼和甜感，涮走盛夏悶熱。

帶有巴伐利亞啤酒​和檸檬淡淡清香、先前受到好評的荷蘭Amstel阿姆斯特爾檸檬口味也在今年回歸，同時法國的德斯樂Desperados龍舌蘭風味啤酒今年則有了國人相當喜愛的Mojito口味；而英國詩莊堡蘋果酒則有一款全球台灣獨家的「粉紅櫻花」口味，將櫻花香氣融入天然蘋果汁。想念日本櫻花？或許先來一瓶詩莊堡蘋果酒粉紅櫻花？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

配合7-11與全家便利商店的超商啤酒節開打，海尼根台灣引進眾多特色風味品項，讓人在微醺風味中走跳世界。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
配合7-11與全家便利商店的超商啤酒節開打，海尼根台灣引進眾多特色風味品項，讓人在微醺風味中走跳世界。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
海尼根的五公升裝「眾量桶」，透過桶內隱藏式二氧化碳氣瓶，讓啤酒開封後依然能維持保鮮狀態長達近30天。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
海尼根的五公升裝「眾量桶」，透過桶內隱藏式二氧化碳氣瓶，讓啤酒開封後依然能維持保鮮狀態長達近30天。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
曾在韓國市場熱賣的海尼根小瓶裝150ml，近日也有八入組於7-11限定販售。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
曾在韓國市場熱賣的海尼根小瓶裝150ml，近日也有八入組於7-11限定販售。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
包含五月新品的「海尼根Silver星銀啤酒」，海尼根今夏特選超過10款調味啤酒與酒飲，風味橫跨歐、美、大洋洲。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
包含五月新品的「海尼根Silver星銀啤酒」，海尼根今夏特選超過10款調味啤酒與酒飲，風味橫跨歐、美、大洋洲。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

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