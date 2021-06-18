有貓咪就給過！超萌夢幻配色口罩 奴才們還不快收下

因為新冠肺炎緣故，口罩已經成為消費者的標準配備之一，然而素色的款式早就不能滿足國人對於造型搭配，或是配戴的意願。因此，兆鼎生醫團隊以女性的視角出發，推出「胖胖喂喵肉球」灰、粉雙色口罩，以貓咪、腳掌肉球圖案為賣點，超萌設計與夢幻配色，讓人好生火。

兆鼎生醫正式推出「喂！口罩 Wear Mask」品牌，主打三倍透氣涼感新材質。其口罩產品，更標榜更符合國家級安全標準，並通過 SGS 美國ASTM檢驗、歐盟EN14683 檢驗測試等。所以，全新的胖胖喂喵肉球口罩採用台灣廠商製作之紡黏布料、熔噴過濾層、柔軟耳帶與鼻樑條，使用獨家的透氣過濾科技，能將空氣清淨機HEPA高效過濾材質導入。不僅提高過濾效能，更能提升三倍透氣感，讓口罩在夏季配戴時更加涼爽舒適不悶熱。

「胖胖喂喵肉球」灰、粉雙色口罩，實際配戴。圖／兆鼎生醫提供

有了舒適配戴為前提，兆鼎生醫還讓這系列口罩提供馬卡龍糖霜粉與歷久不衰的莫蘭迪灰配色，同時將可愛的胖貓與療癒肉球貓掌，融合低飽和度色調。把日常所需的專業防疫裝備從配角提升成主角，並能跳脫傳統設計，成為視覺焦點。另外，不僅僅是口罩色調迷人，盛裝夾鏈袋也添加了有質感的藏青色，採取十片式包裝，兼具衛生又更方便放入隨身包包，每天輕鬆攜帶。

胖胖喂喵肉球莫蘭迪灰口罩。圖／兆鼎生醫提供

胖胖喂喵肉球馬卡龍粉口罩。圖／兆鼎生醫提供

胖胖喂喵肉球莫蘭迪灰口罩。圖／兆鼎生醫提供