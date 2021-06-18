宅在家更要減肥！168落伍了，營養師曝光「422」進食法能甩肉

為了防疫，大家都宅在家裡，體重可能也逐漸上升，因此不少人開始實施「168斷食法」，但是168方法在家時很難實施，營養師黃韋堯表示，間歇性斷食考驗意志力與持久力，因此建議可以改用「442飲食法」，在10小時中，4小時、4小時、2小時分段時間中，將所有食物吃完，可以讓大家容易達標。

黃韋堯指出，在家可以調整飲食、日常作息，營養足夠符合身體代謝才是關鍵，因此他研發出442飲食法，從168斷食法（8小時吃完所有食物，16小時空腹）的基礎來優化。

442飲食法是指在人體燃燒代謝循環最好的黃金10小時裡，以4小時、4小時、2小時的分段時間內，將所有的食物吃完，第一餐與第二餐中間需間隔4小時，第二餐和第三餐再間隔4小時，最後的2小時，以輕食、湯品或代餐做最後一餐，消化時間大約2小時。

營養師黃韋堯。圖／KC WIN WIN提供

黃韋堯指出，引時間多攝取蔬果、補充酵素、膳食纖維等相關食物，進而幫助排便、增強代謝力，也有助於提升免疫力，也有助於緩解疫情下的緊張情緒。

黃韋堯說，包括可以消水腫的芹菜、蘋果醋萃取，肉鹼、發酵黑薑、植物複合多肽等則能幫助代謝，增強對伺機入侵病菌的抵抗力；而天然植化素具有抗發炎等活性，且強化免疫細胞，進而增強抵抗力。

吃的「油脂」也是關鍵，黃韋堯提到，具有抗氧化物的優秀脂肪，能夠幫助體內建立抗自由基的環境。

黃韋堯強調，居家飲食三餐主食應少吃精緻的單醣食物，增加飲食纖維量，可選擇像是比燕麥熱量更低的「燕麥麩皮」，增加飽足感而減少後面進食的分量。