太搶眼！橘綠雙色首登Breuguet飛行計時碼表 懷舊遠航

寶璣近日發表2021年新品。有別過往以年度、半年度的全系列新品，品牌牛刀小試、推出首波主打飛行系列Type XXI 3815限量版鈦金屬腕表，並首度使用橘、綠雙色在表面中，兩只手表都採限量發行，帶來年度新色新氣象。

邊緣略帶傾斜式的「飛機鐘」表殼，最早源自1980年代的Type 10與Type 11腕表。42毫米的面盤中，12點鐘方向有著retour en vol字樣，也就是法文「飛返計時」功能之意，同時延伸指涉了寶璣與法國海軍飛行航空隊的情誼；翻至背面，機芯特殊的雕花紋路，最早源自於3817ST的K金自動盤，但新款Type XXI 3815，則將K金鍍銀，貌似為銀色、實為將貴氣內斂，也貼合鈦金屬的銀灰色澤。

而兩只新品除了使用具有飛返計時功能、獨立編號與矽材質的擺輪游絲，最大特色更在於將指針、時標賦予了綠色或橘色的夜光塗料。橘色令人聯想到空軍部隊地勤人員的橘色工作制服，而綠色則帶來大膽突破傳統的印象，兩只腕表皆限量250只、訂價皆為47萬9,000元。