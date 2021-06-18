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最便宜13元就入手！IKEA絕版品出清來了 網購專享7折

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
IKEA官網推出絕版品出清，指定商品輸入折扣碼打7折。圖／IKEA提供
IKEA官網推出絕版品出清，指定商品輸入折扣碼打7折。圖／IKEA提供

疫情宅在家，想為居家增添新氣象嗎？IKEA即日起至7月21日起，推出「絕版品出清」活動，看準大家習慣網購，在官網購買指定絕版品，輸入折扣碼，就享有7折優惠，最便宜的購物袋原價19元，折扣後只要13元，堪稱超好入手的商品。另外7月7日前，單筆消費滿800元，可享有超商取貨免運服務。

IKEA的絕版品出清，每次都吸引不少人搶購，這回無法到實體門市，倒是可以上網搶購，除了好入手的購物袋，常常使用的肩型衣架原價49元、折扣價34元，想為臥房換新風景，買DVALA淺綠色雙人床包原價299元、特價209元。

在家煮飯的工具，包括HUVUDRÄTT炒鍋附蓋不鏽鋼（直徑32公分）、IKEA 365+便當盒同步都有特價，打造新廚房的TORNVIKEN廚房中島，更可以認真考慮入手。而居家窗簾也可以跟著換，TRIPPEVALS遮光風琴簾指定顏色，同樣是絕版品出清，享有獨特折扣價。

家具部分，有著多功能用途的GAMLEBY折疊桌，可以當餐桌，同樣也有折扣價。

IKEA DVALA雙人床包（淺綠色）原價299元，指定折扣價209元。圖／IKEA提供
IKEA DVALA雙人床包（淺綠色）原價299元，指定折扣價209元。圖／IKEA提供
IKEA SKYNKE購物袋（白色／橘色）原價19元，指定折扣價13元。圖／IKEA提供
IKEA SKYNKE購物袋（白色／橘色）原價19元，指定折扣價13元。圖／IKEA提供
IKEA官網推出絕版品出清，指定商品輸入折扣碼打7折。圖／IKEA提供
IKEA官網推出絕版品出清，指定商品輸入折扣碼打7折。圖／IKEA提供

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