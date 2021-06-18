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支援血氧偵測、HIIT間歇運動模式 Garmin VENU 2智慧腕表在家也能鍛鍊

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Garmin幫助民眾透過科學化監測，更精準有效追求健康生活。圖／Garmin提供
Garmin幫助民眾透過科學化監測，更精準有效追求健康生活。圖／Garmin提供

三級警戒持續，許多平常習慣去健身房鍛鍊的民眾，只能轉為居家訓練。看準民眾對健康及健身的高度需求，Garmin推出全新「VENU 2系列GPS智慧腕表」，以新一代光學心率感測器、升級版演算法、進化版全天候健康監測，更加入「身體年齡」、「睡眠分數」、業界首創2分鐘「即時健康快報」、「進階健身訓練模式」、「全新HIIT間歇運動模式」，以多款室內健身模式，完整紀錄重訓組數、卡路里消耗及對應肌群分佈位置圖，讓你不受場域限制、輕鬆掌握自己的運動狀態達到高效健身。特別推出男女皆適用的45mm表徑的VENU 2與40mm表徑的VENU 2S雙表徑設計，還有6款時尚選色，建議售價13,990元，6月18日起正式在台販售。

Garmin觀察，自2020年疫情爆發後運動場域受限，從事肌力訓練、重量訓練、瑜伽等室內運動比例成長超過2成，近期觀察到消費者從事室內運動項目單次時間也拉長30%以上。

此次新推出的VENU 2系列GPS智慧腕表，特別針對喜愛健身運動的進階用戶，進化升級提供進階健身訓練模式，除了基本的時間、心率、卡路里消耗紀錄，進階版幫助完整紀錄重訓組數、重量與該訓練所對應的肌群，以肌群分布位置圖方式呈現，讓使用者更精準達到鍛鍊目標，只要透過Garmin Connect App單一平台就能整合所有數據、完整追蹤紀錄個人訓練。內建超過25款室內室外運動模式與12種螢幕指導課程，包含重訓、瑜珈、皮拉提斯、及有氧等健身課程，如果想要想要享受爆汗爽快的高強度間歇訓練，還有全新HIIT間歇運動模式可以選擇。

VENU 2系列具有長達10天超強電池續航力，細膩鮮豔畫質的AMOLED螢幕，還有智慧提示、悠遊卡及Garmin Pay行動支付、音樂播放及安全追蹤功能，讓注重健康的民眾全方位享受健康便利生活。

VENU 2系列GPS智慧腕表以多彩輕盈的外型設計搭載細膩鮮豔畫質的AMOLED螢幕，共6款時尚選色，建議售價13,990元。圖／Garmin提供
VENU 2系列GPS智慧腕表以多彩輕盈的外型設計搭載細膩鮮豔畫質的AMOLED螢幕，共6款時尚選色，建議售價13,990元。圖／Garmin提供
VENU 2系列GPS智慧腕表內建多項智慧提示、悠遊卡及Garmin Pay行動支付，減少外出使用時的接觸風險，輕鬆掌握健康便利又安全的生活。圖／Garmin提供
VENU 2系列GPS智慧腕表內建多項智慧提示、悠遊卡及Garmin Pay行動支付，減少外出使用時的接觸風險，輕鬆掌握健康便利又安全的生活。圖／Garmin提供
VENU 2進階健身訓練模式完整紀錄重訓組數、重量與該訓練所對應肌群，Garmin Connect App上即可完整追蹤紀錄個人訓練。圖／Garmin提供
VENU 2進階健身訓練模式完整紀錄重訓組數、重量與該訓練所對應肌群，Garmin Connect App上即可完整追蹤紀錄個人訓練。圖／Garmin提供

健身 卡路里 腕表

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