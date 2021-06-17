Jisoo超完美側顏預告DIOR早春大秀 科幻景甜瞬間移動到雅典？

DIOR將在台灣時間的明天（6/18）凌晨2：30發表2022年早春度假系列大秀，也就是今晚的夜貓子可以守候現場直播，品牌全球代言人Jisoo也抱著DIOR抱枕，以絕美側顏在IG上表示她將在首爾線上看秀；而繼上海早秋大秀出現了大陸代言人Angelababy的虛擬分身，這次官方微博也出現了「假．景甜」key在大秀發表城市雅典，相當奇趣。

本次早春度假系列選址西方文化與藝術的搖籃雅典舉辦，一張1951年拍攝於雅典衛城的歷史照片，勾勒迪奧先生在此發表1951年秋冬高級訂製服系列的回憶，延續前次在義大利普利亞莱切市舉辦早春系列大秀的模式，2022早春致敬雅典珍貴的歷史淵源，DIOR也將和雅典藝術家與工藝師合作。

在品牌官方微博，由景甜的分身「甜小甜」拎著DIOR Caro手袋，漫步在雅典城，孫芸芸、王淨則在IG限動秀出DIOR托特包、邀請函，共同期待品牌官網和粉絲團的直播早春大秀，同時DIOR也釋出多支影片，預告早春系列的靈感來源，包括超現實主義結合拼貼畫的早春預告影片，以及DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri探訪古蹟與博物館的影片。

★DIOR 2022早春預告影片：

★DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri 探訪克諾索斯宮殿遺跡（Palace of Knossos）：

★DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri 探訪阿克羅蒂里（Akrotiri ）史前遺跡：

★DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri探索位於希臘神話中世界中心的德菲爾聖地（Delphi）的圓形劇場：