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Jisoo超完美側顏預告DIOR早春大秀 科幻景甜瞬間移動到雅典？

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Jisoo以漂亮的側顏預告2022早春大秀即將登場。圖／取自IG
Jisoo以漂亮的側顏預告2022早春大秀即將登場。圖／取自IG

DIOR將在台灣時間的明天（6/18）凌晨2：30發表2022年早春度假系列大秀，也就是今晚的夜貓子可以守候現場直播，品牌全球代言人Jisoo也抱著DIOR抱枕，以絕美側顏在IG上表示她將在首爾線上看秀；而繼上海早秋大秀出現了大陸代言人Angelababy的虛擬分身，這次官方微博也出現了「假．景甜」key在大秀發表城市雅典，相當奇趣。

本次早春度假系列選址西方文化與藝術的搖籃雅典舉辦，一張1951年拍攝於雅典衛城的歷史照片，勾勒迪奧先生在此發表1951年秋冬高級訂製服系列的回憶，延續前次在義大利普利亞莱切市舉辦早春系列大秀的模式，2022早春致敬雅典珍貴的歷史淵源，DIOR也將和雅典藝術家與工藝師合作。

在品牌官方微博，由景甜的分身「甜小甜」拎著DIOR Caro手袋，漫步在雅典城，孫芸芸、王淨則在IG限動秀出DIOR托特包、邀請函，共同期待品牌官網和粉絲團的直播早春大秀，同時DIOR也釋出多支影片，預告早春系列的靈感來源，包括超現實主義結合拼貼畫的早春預告影片，以及DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri探訪古蹟與博物館的影片。

DIOR 2022早春預告影片：

DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri 探訪克諾索斯宮殿遺跡（Palace of Knossos）：

DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri 探訪阿克羅蒂里（Akrotiri ）史前遺跡：

DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri探索位於希臘神話中世界中心的德菲爾聖地（Delphi）的圓形劇場：

Jisoo在IG放上預告DIOR 2022早春大秀的影片與照片。圖／取自IG
Jisoo在IG放上預告DIOR 2022早春大秀的影片與照片。圖／取自IG
景甜的虛擬分身「甜小甜」合成在希臘雅典建築群，邀請大家一起看DIOR早春大秀。圖／取自微博
景甜的虛擬分身「甜小甜」合成在希臘雅典建築群，邀請大家一起看DIOR早春大秀。圖／取自微博
DIOR將於台灣時間6月18日凌晨2：30發表2022年早春度假系列大秀。圖／取自IG
DIOR將於台灣時間6月18日凌晨2：30發表2022年早春度假系列大秀。圖／取自IG
王淨在IG限動放上DIOR早春大秀邀請卡與托特包。圖／取自IG
王淨在IG限動放上DIOR早春大秀邀請卡與托特包。圖／取自IG
Jisoo以漂亮的側顏預告2022早春大秀即將登場。圖／取自IG
Jisoo以漂亮的側顏預告2022早春大秀即將登場。圖／取自IG
Jisoo身旁的DIOR方型抱枕。圖／取自IG
Jisoo身旁的DIOR方型抱枕。圖／取自IG
孫芸芸的IG限動有DIOR早春大秀邀請卡與托特包。圖／取自IG
孫芸芸的IG限動有DIOR早春大秀邀請卡與托特包。圖／取自IG
景甜的虛擬分身「甜小甜」合成在希臘，邀請大家一起看DIOR早春大秀。圖／取自微博
景甜的虛擬分身「甜小甜」合成在希臘，邀請大家一起看DIOR早春大秀。圖／取自微博
Jisoo伴著DIOR抱枕在IG放上預告2022早春大秀的影片與照片。圖／取自IG
Jisoo伴著DIOR抱枕在IG放上預告2022早春大秀的影片與照片。圖／取自IG

雅典 品牌

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