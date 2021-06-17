限時4天！台灣之星618年中快閃「單辦門號第二件半價」

新冠肺炎疫情自5月中旬升溫至今，全台持續處於三級警戒狀態，台灣之星全力支援各式居家防疫需求，今天（6月17日）透過facebook官方粉絲團直播宣布「618快閃限定」優惠，即日起至6月21日推出限時4天的快閃限定方案，於網路門市單辦門號月租188元資費方案可享「第二件半價」。

為了滿足防疫期間居家辦公、線上學習的上網、通話等通訊使用需求，台灣之星即日起至6月21日於網路門市推出「618快閃限定」優惠方案，單辦門號月租188元資費方案加購第2門、月租費直接半價只要94元，可享有4G上網吃到飽（原價每月499元）、免費5G體驗1GB，網內互打免費、網外語音免費贈送20分鐘；任一門門號每月月租費再加100元，就能直接升級影音娛樂全餐。

鎖定居家防疫需求，台灣之星「618快閃限定」也推出辦門號搭商品的優惠方案，即日起至6月30日新申辦、攜碼用戶至台灣之星網路門市或全台實體門市申辦月租599元起資費方案、綁約30或36個月，除了可享4G不限速上網吃到飽加網內互打免費的雙飽優惠外，搭配指定資費，精選多款熱銷5G手機及防疫家電商品任選0元起，網路門市限定的5G手機包括iPhone 12系列、ASUS Zenfone8、OPPO Reno5等；想購買防疫家電商品可選擇Lenovo IdeaPad平板電腦、小米空氣清淨機、任天堂Switch遊戲主機＋健身環等；若都沒有5G手機或防疫家電的需求，也可以選擇台灣之星「買東西商城」購物金、家樂福購物金或foodpanda美食金等各大通路購物金。此外，6月21日前申辦還可同享加購第2門上網吃到飽門號月租費只要94元的優惠，每月月租費加100元直接升級影音娛樂全餐。

沒有申辦門號需求的消費者，可以直接到台灣之星「買東西商城」選購防疫物資組合、不需搭門號就可買，「618快閃限定」特別祭出第二件半價限定優惠，包括購買iPhone 12 128GB（售價26,884元）就可用半價2,645元加購AirPods2；購買Oster咖啡機（售價9,290元）可用半價1,490元加購Oster電烤盤；購買iPad Air 10.9吋（售價19,110元）可用半價1,140元加購山善遙控循環扇。