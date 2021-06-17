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居家用香氛創造大自然吧！卡地亞新香水蘊藏河流豐饒

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
卡地亞推出以大自然河流為靈感的Rivières de Cartier全新香氛。圖／卡地亞提供
卡地亞推出以大自然河流為靈感的Rivières de Cartier全新香氛。圖／卡地亞提供

卡地亞（CARTIER）推出全新Rivières de Cartier香水系列，清新怡人的氣息能舒緩心情，向我們所愛護和重視的大自然與河流致意！系列香水由卡地亞專屬調香大師Mathilde Laurent調製，從漣漪瀲灩的水面汲取靈感，獨具品牌風格。系列共有心曠神怡的Insouciance、熱情洋溢的Allégresse、馥鬱芬芳的Luxuriance三條支流，猶如承載著三種強烈情感的溪水，於自然間散發生命的氣味。

一般在形容香水的時候，我們常用濃淡來形容，但卻很少體會香氛蘊含的分子大小或潛在的靈感。水在香水中扮演著怎樣的角色？它可以教會我們甚麼？Mathilde Laurent認為水是人類的第一面鏡子，如河流般流淌，能夠淨化並引 領我們追尋自我意識和走向生活。對於這位調香大師而言，河水本身是一種香氛，蘊含沿途遇到所有植物與礦物元素，例如樹葉、花朵、根 莖、果實、岩石等，香氣繚繞，每個氣味分子與純淨之水相溶，馥鬱之氣，彷彿大自然調配出一杯的滋味豐饒的氣息雞尾酒。

亮黃色調的Allégresse香水，描繪的是歡愉的溪水流過芬芳的晚香玉，香氣在葉簇、苦橙葉和佛手柑間蔓延，與黑加侖嫩芽清新香調和諧交織其中。Insouciance香水為象徵無憂無慮的橘紅色，彷彿溪水流連於鳶尾花和紫羅蘭花叢間，在清涼的果樹林蔭下閃爍的微光。藍綠色的Luxuriance香水，則是流過蕨類植物、乳香、橡木、迷迭香、天竺葵、野草的河水，洋溢自然生命的能量。三款以大自然為靈感的香水作品也都採用環保的包裝，瓶身以重新設計的輕盈粉彩玻璃製成，並為可自行添加補充瓶、減少碳足跡。香水包裝盒亦取材自可持續經營森林，墨水與紙板減量並採單一材質製作而成。

Rivières de Cartier Allégresse香水噴霧裝，100毫升，約3,400元。圖／卡地亞提供
Rivières de Cartier Allégresse香水噴霧裝，100毫升，約3,400元。圖／卡地亞提供
Rivières de Cartier Luxuriance香水噴霧裝，100毫升，約3,400元。圖／卡地亞提供
Rivières de Cartier Luxuriance香水噴霧裝，100毫升，約3,400元。圖／卡地亞提供
Rivières de Cartier Insouciance香水噴霧裝，100毫升，約3,400元。圖／卡地亞提供
Rivières de Cartier Insouciance香水噴霧裝，100毫升，約3,400元。圖／卡地亞提供

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