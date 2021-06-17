居家用香氛創造大自然吧！卡地亞新香水蘊藏河流豐饒

卡地亞（CARTIER）推出全新Rivières de Cartier香水系列，清新怡人的氣息能舒緩心情，向我們所愛護和重視的大自然與河流致意！系列香水由卡地亞專屬調香大師Mathilde Laurent調製，從漣漪瀲灩的水面汲取靈感，獨具品牌風格。系列共有心曠神怡的Insouciance、熱情洋溢的Allégresse、馥鬱芬芳的Luxuriance三條支流，猶如承載著三種強烈情感的溪水，於自然間散發生命的氣味。

一般在形容香水的時候，我們常用濃淡來形容，但卻很少體會香氛蘊含的分子大小或潛在的靈感。水在香水中扮演著怎樣的角色？它可以教會我們甚麼？Mathilde Laurent認為水是人類的第一面鏡子，如河流般流淌，能夠淨化並引 領我們追尋自我意識和走向生活。對於這位調香大師而言，河水本身是一種香氛，蘊含沿途遇到所有植物與礦物元素，例如樹葉、花朵、根 莖、果實、岩石等，香氣繚繞，每個氣味分子與純淨之水相溶，馥鬱之氣，彷彿大自然調配出一杯的滋味豐饒的氣息雞尾酒。