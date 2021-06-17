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異國防疫餐！北村79折送韓式炸雞 飛機河粉88折送春捲

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
北村豆腐家13款豆腐煲均可享79折優惠。圖／豆府提供
北村豆腐家13款豆腐煲均可享79折優惠。圖／豆府提供

三級警戒持續延長，為了讓全民在家拼防疫也能吃到多變化的韓式料理，「北村豆腐家」13種豆腐煲通通享外帶79折優惠，滿額再加送「首爾韓式炸雞年糕」。至於同集團的「飛機河粉」外帶可享88折，除了可享指定餐點加購優惠，外帶2碗河粉即贈「芋香炸春捲」，為居家防疫的餐桌增添東南亞的氣氛。

即日起至6月30日期間，以韓式豆腐煲為主的「北村豆腐家」，針對13種經典豆腐煲全部祭出79折外帶優惠，外帶豆腐煲還搭贈韓式拌飯1份、4種韓式小菜、糖心蛋。包括有泡菜嫩豆腐煲、部隊鍋嫩豆腐煲、精燉人蔘雞嫩豆腐煲等13種口味選擇。外帶發票金額滿388元，並再加贈價值128元的「首爾韓式炸雞年糕」1份。另外店內亦有辣炒年糕的餐點可供外帶。

同樣至6月30日期間，來自越南的「飛機河粉」也推出外帶單點全面88折的優惠，另外凡外帶河粉1碗，就可用50元加購「中杯飲料＋芋香炸春捲（小）」，或是享「芋香炸春捲5折」的加購優惠。凡是外帶2碗河粉，就贈送「芋香炸春捲」1份。

北村豆腐家消費滿388，加贈價值128元的「首爾韓式炸雞年糕」1份。圖／豆府提供
北村豆腐家消費滿388，加贈價值128元的「首爾韓式炸雞年糕」1份。圖／豆府提供
飛機河粉推出外帶全面88折優惠。圖／豆府提供
飛機河粉推出外帶全面88折優惠。圖／豆府提供

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