聽新聞
test
0:00 / 0:00
異國防疫餐！北村79折送韓式炸雞 飛機河粉88折送春捲
三級警戒持續延長，為了讓全民在家拼防疫也能吃到多變化的韓式料理，「北村豆腐家」13種豆腐煲通通享外帶79折優惠，滿額再加送「首爾韓式炸雞年糕」。至於同集團的「飛機河粉」外帶可享88折，除了可享指定餐點加購優惠，外帶2碗河粉即贈「芋香炸春捲」，為居家防疫的餐桌增添東南亞的氣氛。
即日起至6月30日期間，以韓式豆腐煲為主的「北村豆腐家」，針對13種經典豆腐煲全部祭出79折外帶優惠，外帶豆腐煲還搭贈韓式拌飯1份、4種韓式小菜、糖心蛋。包括有泡菜嫩豆腐煲、部隊鍋嫩豆腐煲、精燉人蔘雞嫩豆腐煲等13種口味選擇。外帶發票金額滿388元，並再加贈價值128元的「首爾韓式炸雞年糕」1份。另外店內亦有辣炒年糕的餐點可供外帶。
同樣至6月30日期間，來自越南的「飛機河粉」也推出外帶單點全面88折的優惠，另外凡外帶河粉1碗，就可用50元加購「中杯飲料＋芋香炸春捲（小）」，或是享「芋香炸春捲5折」的加購優惠。凡是外帶2碗河粉，就贈送「芋香炸春捲」1份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言