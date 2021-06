背景很簡陋也沒關係 9m88教你如何拍居家防疫時尚照

防疫宅在家不曉得要幹嘛?有的人開始研究料理精進廚藝,有的透過植栽療癒身心,如果你已經想不到要做什麼打發時間,不如來試試各種造型訓練一下自己的搭配功力吧!

最近9m88分享了幾張在家玩穿搭的照片,只見她以Upcycled by Miu Miu攜手Levi’s® 合作系列的服裝搭出3種造型,分別示範了這系列的水晶絲質緞翻邊牛仔褲、珍珠牛仔短褲、蕾絲水晶牛仔外套、水晶刺繡牛仔短褲,無論是整套的牛仔造型,或用黑色長襪配雙色粗跟鞋等等,都有一種精緻復古女孩的魅力。