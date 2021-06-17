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背景很簡陋也沒關係 9m88教你如何拍居家防疫時尚照
防疫宅在家不曉得要幹嘛？有的人開始研究料理精進廚藝，有的透過植栽療癒身心，如果你已經想不到要做什麼打發時間，不如來試試各種造型訓練一下自己的搭配功力吧！
最近9m88分享了幾張在家玩穿搭的照片，只見她以Upcycled by Miu Miu攜手Levi’s® 合作系列的服裝搭出3種造型，分別示範了這系列的水晶絲質緞翻邊牛仔褲、珍珠牛仔短褲、蕾絲水晶牛仔外套、水晶刺繡牛仔短褲，無論是整套的牛仔造型，或用黑色長襪配雙色粗跟鞋等等，都有一種精緻復古女孩的魅力。
而且9m88這系列拍攝場景明明非常陽春，但又不突兀，反而有種簡約俐落的時尚感，也是疫情之下另類紀錄生活的最佳方式。用牆角搭配不同的花束或畫作、海報裝飾，或用電子琴當作Miu Belle包的展示臺，一張椅子、幾個花瓶成了最方便的居家攝影棚，再加上態度滿分的各種pose，真的是很值得參考的Stay at home穿搭照拍攝範例。
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