百達翡麗2021珍稀工藝表 琺瑯、金雕、美鑽夢幻逸品

致力保存和傳承鐘表工藝的百達翡麗（Patek Philippe）年度珍稀工藝表展自即日起至6月26日止假品牌日內瓦沙龍展出，共逾75件懷表、腕表、圓頂座鐘和座鐘，規模堪稱店內歷年之最。品牌同時於展覽中發表今年度共6款最新腕表作品，以多種微型裝飾工藝演繹品牌頂級複雜功能時計或著名型號的珍稀工藝表款。

藍色琺瑯 水潤優雅

比起黑白，藍色是現代人更容易配戴的色彩。三問萬年曆是百達翡麗最受頂級藏家珍視的頂級複雜功能之一，匯聚這兩種功能的編號5374腕表是2016年推出的款式，以敲打兩條教堂鐘聲音簧方式報時，配鉑金表殼與黑色大明火琺瑯，聲音圓滿備受喜愛。今年新作型號5374G-001，則是白金襯托藍色大明火琺瑯表面的嶄新配色，亮面處理的藍濃烈飽和，將取代黑面舊款。

而同樣換上藍色新衫的，還有編號7040/250G-001的大明火透明琺瑯女裝三問腕表。這款三問的前一代是2011年推出的7000R-001 Ladies First三問，至2017年停產，當時款式是以玫瑰金表殼配乳白色面。新款表徑放大至36毫米，表面則先由手工裝飾放射狀圖案飾紋，然後再裝飾藍色透明琺瑯。鑲鑽表圈則是以獨有和專利Flamme®火焰鑲嵌技術，交錯兩行鑲嵌上鑽石，鑽石間金屬底部更以V形槽口引入更多光線，配戴起來熠熠生輝。

寶石鑲嵌工藝 璀璨不同的火光

正如編號7040/250G-001三問表圈鑽石的鑲嵌，百達翡麗留意細節的精緻度，而珠寶鑲嵌的工藝也極為精湛。最新白金款的Nautilus編號7118/1450G高級珠寶腕表，與既有的玫瑰金款相同，全表包括小波浪圖案的表面，都以「雪花鑲嵌」的方式打造，共使用2,553顆重約12.69克拉的頂級無瑕Wesselton圓鑽，大小不一、恣意錯落，又稱「隨意鑲嵌」，讓不同大小的鑽石緊密相連、減少表面可見的金屬面積，也因此每一枚以雪花鑲嵌方式打造的腕表都獨一無二。

另一方面，編號5304/301R-001三問逆跳萬年曆則推出最新透明表面配表圈鑲嵌長方形鑽石的玫瑰金新款。2014年推出的編號5304原為玫瑰金款，透明表盤可以直接鑑賞複雜機芯結構。最新工藝款則在表環、表耳及摺疊扣鑲嵌共80顆重約6.22克拉頂級無瑕長方形鑽石，讓人更聚焦透視機械之美。表側和打簧滑動桿則裝飾鏤刻葉形圖案，與微型自動盤相呼應。

多種工藝薈萃

運用多種裝飾工藝的精彩傑作是頂級藏家最愛。以黃金比例打造的Golden Ellipse時計系列在2018年歡慶50週年之際，曾推出一百套限量款工藝表款，當時鉑金腕表表盤裝飾與袖扣相同圖案的金雕。今年的Golden Ellipse工藝表編號5738/51G-001，則延續當時概念，在表面上裝飾金雕圖案。表盤需要琺瑯師先在表面底版挖出凹槽、填入黑色大明火琺瑯，（此技術被稱為champlevé內填琺琅），再以手工雕刻金屬裝飾，圖案為繁複的螺旋與藤蔓飾紋。