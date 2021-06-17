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FENDI秋冬男裝絢爛塗鴉 超期待極簡風Pack手提後背包

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
各式包款以及跨領域藝術家Noel Fielding創作的塗鴉是秋冬男裝的看點。圖／FENDI提供
各式包款以及跨領域藝術家Noel Fielding創作的塗鴉是秋冬男裝的看點。圖／FENDI提供

藝術家、潮牌合作，幾乎是近年男裝的設計模式，給消費者新鮮感，也藉此發現不同的創意激發，FENDI在2021秋冬男裝即與斜槓的英國演員、藝術家、喜劇演員、音樂家暨作家Noel Fielding（諾爾菲爾丁）合作，打造服裝、配件的多彩塗鴉，近日也釋出全新形象廣告，呈現當季男裝的豐富視覺。

FENDI秋冬男裝的形象廣告由義大利藝術家Nico Vascellari擔任創意總監，以電影畫面風格的幻燈片形式，將FENDI配件暨男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi所設計的系列，描繪成一場天馬行空的幻想，表現出超自然場景的構圖，強調服裝色彩的張力。本季男裝以大量的藏紅花、橘色、紫紅色、鈷色和長春花色的色塊，與黑色、駝色和炭灰色相映成趣，襯裡、鑲嵌與斜線接縫處的紋理，則是運用對比色表現衝突美感，透過可雙面穿的工裝、外衣，表現服裝的多功和繭形剪裁的舒適。

由跨領域藝術家Noel Fielding創作的塗鴉，顯見本季的宇宙精神，也以抽象手法繪製出FENDI logo圖案，焦點單品包括經典Cuoio Romano皮革材質的Peekaboo ISeeU，繪有Noel Fielding畫作的黑色迷你尺寸，還有FF logo圖案搭扣樂福鞋、FENDI Flow運動鞋，而全新的黑色FENDI Pack背包手提包，極簡輪廓乾淨俐落，展現當代都會男子的帥氣，令人期待。

FENDI發表由義大利藝術家Nico Vascellari創意指導的2021秋冬男裝形象圖。圖／FENDI提供
FENDI發表由義大利藝術家Nico Vascellari創意指導的2021秋冬男裝形象圖。圖／FENDI提供
FENDI秋冬男裝形象圖以電影場景的張力來表現鮮明色彩。圖／FENDI提供
FENDI秋冬男裝形象圖以電影場景的張力來表現鮮明色彩。圖／FENDI提供

FENDI 藝術家

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