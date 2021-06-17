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真相只有一個！7-ELEVEN推名偵探柯南限定周邊粉絲必收

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN全店自6月23日下午15點起推出「名偵探柯南精品集點送」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店自6月23日下午15點起推出「名偵探柯南精品集點送」。圖／7-ELEVEN提供

歷久彌新的跨世代日本動漫「名偵探柯南」是陪伴許多人的童年回憶，經典的紅色領結、藍色西裝外套造型也令人印象深刻，隨著最新劇場版《名偵探柯南：緋色的彈丸》電影今年4月在台上映時掀起一波緋色旋風，7-ELEVEN也抓緊動漫周邊商機，將自6月23日下午15點起，推出「名偵探柯南精品集點送」，推出10款超實用文具、生活用品，凡集滿6點加99元起即可兌換1款，其中有著紅色領結的肩背手提兩用包更是經典必收，柯南迷千萬別錯過！

7-ELEVEN全店「名偵探柯南精品集點送」將從6月23日下午15點起至7月25日止，商品兌換最晚可至7月27日。消費滿50元可獲得1點貼紙點數，OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點送電子點數，單筆消費僅能選擇單一種集點方式，集滿6點可加價購1款。

商品包括針對學生、上班族群推出雙層馬口鐵鉛筆盒、實木桌上型萬年曆、復古造型鬧鐘、零錢鑰匙包、肩背手提兩用包等共10款粉絲必備且實用的限定周邊商品，凡集滿6點再加99～699元即可兌換1款。特別推薦肩背手提兩用包，除了以藍色西裝外套搭配紅領結的經典柯南造型作為設計外，更使用少年偵探團徽章設計來做拉鍊片，還有前後雙拉鍊夾層，可肩背、手提，實用又帥氣。

雙層馬口鐵鉛筆盒，可當鉛筆盒或是收納盒使用，輕巧好攜帶，大人小孩都合用。圖／7-ELEVEN提供
雙層馬口鐵鉛筆盒，可當鉛筆盒或是收納盒使用，輕巧好攜帶，大人小孩都合用。圖／7-ELEVEN提供
復古造型鬧鐘，使用復古經典鈴鐺造型，還具有按鈕式小夜燈功能、靜音指針設計。圖／7-ELEVEN提供
復古造型鬧鐘，使用復古經典鈴鐺造型，還具有按鈕式小夜燈功能、靜音指針設計。圖／7-ELEVEN提供
零錢鑰匙包，輕巧好攜帶，具有便利的可拆式掛繩，內部多夾層設計，收納好方便。圖／7-ELEVEN提供
零錢鑰匙包，輕巧好攜帶，具有便利的可拆式掛繩，內部多夾層設計，收納好方便。圖／7-ELEVEN提供
肩背手提兩用包以藍色西裝外套搭配紅領結的經典柯南造型作為設計，實用又帥氣。圖／7-ELEVEN提供
肩背手提兩用包以藍色西裝外套搭配紅領結的經典柯南造型作為設計，實用又帥氣。圖／7-ELEVEN提供
實木桌上型萬年曆，可自行編排月份日期，還可擺放常用文具、便條紙。圖／7-ELEVEN提供
實木桌上型萬年曆，可自行編排月份日期，還可擺放常用文具、便條紙。圖／7-ELEVEN提供

柯南 7-Eleven

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