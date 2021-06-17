真相只有一個！7-ELEVEN推名偵探柯南限定周邊粉絲必收

歷久彌新的跨世代日本動漫「名偵探柯南」是陪伴許多人的童年回憶，經典的紅色領結、藍色西裝外套造型也令人印象深刻，隨著最新劇場版《名偵探柯南：緋色的彈丸》電影今年4月在台上映時掀起一波緋色旋風，7-ELEVEN也抓緊動漫周邊商機，將自6月23日下午15點起，推出「名偵探柯南精品集點送」，推出10款超實用文具、生活用品，凡集滿6點加99元起即可兌換1款，其中有著紅色領結的肩背手提兩用包更是經典必收，柯南迷千萬別錯過！

7-ELEVEN全店「名偵探柯南精品集點送」將從6月23日下午15點起至7月25日止，商品兌換最晚可至7月27日。消費滿50元可獲得1點貼紙點數，OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點送電子點數，單筆消費僅能選擇單一種集點方式，集滿6點可加價購1款。