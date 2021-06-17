微風超市夏日啤酒零食大賞 city'super話題冰品報到

夏至將至，百貨超市鎖定居家防疫兼消暑商機，city’super推出近50款話題冰品；微風超市則主打「夏日啤酒零食大賞」端上桌。

★city'super祭50款各國話題冰品

city’super觀察，隨著夏日高溫、居家防疫期間遠距上班、小孩停學不停課，在家時間拉長下，冰品、飲料需求大增，與去年同期增5成，當中，以異國冰品像是哈根達斯 、莫凡彼及明治為熱銷前三名品牌。

在此需求下，city’super推出近50款世界話題冰品，當中以「手搖飲系」冰品為主打，包括杜老爺年度話題新品「手搖系奶蓋雪糕」；台灣在地、吃得到滿滿綠豆蒜的「莊記綠豆鑽冰棒」；日本原裝進口的「明治角十棒咖啡焦糖歐蕾」與「明治角十棒蘇打」；來自北歐拉脫維亞的「pols冰淇淋」，都主打多層次的吃冰口感。

另外，city’super即日起至7/1推出冰品、飲料嚐鮮優惠，「莊記綠豆鑽冰棒原味」90g5入原價139元，特價120元；「杜老爺奶蓋伯爵紅茶雪糕、奶蓋生烏龍雪糕、奶蓋炭燒咖啡雪糕」原價180元，特價155元；「pols冰淇淋草莓蛋糕白巧克力、濃脆榛果仁香草、特濃黑巧克力脆片」250g原價229元，特價179元。 清爽的氣泡水也是夏日人氣飲品，city’super發現，氣泡水連年雙位數增長已是大勢飲料。

★Breeze Super微風超市「夏日啤酒零食大賞」

Breeze Super微風超市近三周統計，因疫情無法出國，不少人想在家營造異國氛圍或假日放鬆心情，偏向購買進口啤酒。微風超市擁有超過200種啤酒品項，以經典啤酒、加味酒及調酒最受歡迎。當中擁有「經典暢銷」稱號的「日本惠比壽啤酒-獨家瓶裝款」，多年來是超市銷售榜常勝軍，只要一上架幾乎就有熟客掃貨。

另一款「酒饕最愛」的是「國王年份啤酒」。還有以東京為發想，口味香氣輕盈，充滿生氣，順口輕快的「源流東京白啤酒」、以及帶有英式風格及果香「Coronado橘子鮮滌」，同樣也是微風超市獨家販售的「日本越光米啤酒」，都是今年主打的熱銷款。

喝啤酒少不了搭配點心，進口零食類熱賣品項，其中以「日本K＆K燻牡蠣」、「北海道鱈魚起司條」、「日本MARUESU干醋墨魚」及「義大利白松露洋芋片」為人氣選項。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康