安縵Aman跨足時裝產業 獨售家居、泳裝度假風精品

頂級度假集團安縵（Aman）延伸奢華生活美學的觸角，推出全新的零售服飾系列「The Essentials by Aman」，將安頓身心、溫暖誠摯的旅宿體驗轉化到服裝上，在全球各地安縵精品店獨家銷售運動裝、家居服、針織品、泳裝、度假服裝和配飾。

The Essentials by Aman系列單品，從設計、開發到製作，都在義大利完成，透過義大利工匠的精湛技藝呈現布料品質、考究美學，從中挹注安縵集團的生活理念。運用簡潔的剪裁搭襯具有安縵風格的印花，配色也以安縵所在地的環境為靈感發想，例如馬拉喀什安縵珍納（Amanjena）以溫暖陶土色為主、希臘安縵卓熠（Amanzoe）則是大海與橄欖樹林的藍色和深綠、美國安縵奇嶺（Amangiri）選用了代表沙漠風情的暖黃色。安縵產品研發總監Kristina Romanova表示，「The Essentials系列的開發與誕生，如同一次靈感迸發的旅程，與業內經驗豐富的設計人才、卓越工匠合作，希望人們可以透過每件單品當中看到安縵理念的傳遞。」