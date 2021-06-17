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安縵Aman跨足時裝產業 獨售家居、泳裝度假風精品

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
安縵The Essentials系列以多重穿搭、舒適優雅為主。圖／Aman提供
安縵The Essentials系列以多重穿搭、舒適優雅為主。圖／Aman提供

頂級度假集團安縵（Aman）延伸奢華生活美學的觸角，推出全新的零售服飾系列「The Essentials by Aman」，將安頓身心、溫暖誠摯的旅宿體驗轉化到服裝上，在全球各地安縵精品店獨家銷售運動裝、家居服、針織品、泳裝、度假服裝和配飾。

The Essentials by Aman系列單品，從設計、開發到製作，都在義大利完成，透過義大利工匠的精湛技藝呈現布料品質、考究美學，從中挹注安縵集團的生活理念。運用簡潔的剪裁搭襯具有安縵風格的印花，配色也以安縵所在地的環境為靈感發想，例如馬拉喀什安縵珍納（Amanjena）以溫暖陶土色為主、希臘安縵卓熠（Amanzoe）則是大海與橄欖樹林的藍色和深綠、美國安縵奇嶺（Amangiri）選用了代表沙漠風情的暖黃色。安縵產品研發總監Kristina Romanova表示，「The Essentials系列的開發與誕生，如同一次靈感迸發的旅程，與業內經驗豐富的設計人才、卓越工匠合作，希望人們可以透過每件單品當中看到安縵理念的傳遞。」

安縵服裝細節處標誌弗薩克文（Futhark）手刻藝術字體的A字，運動服系列以保形、透氣為主，兼具防曬、抗氯的訴求；男女針織衫及家居服，選用日本棉布、義大利羊絨製成，全系列主打的首選單品是安縵璞瑞（Amanpuri）圍巾，用以像普吉島的安縵旗艦度假村致敬，由義大利品牌Loro Piana製作，並配有麂皮飾邊，而安縵璞瑞也於去年1月甫揭幕由建築師隈研吾設計的零售概念店，未來皮革配飾、珠寶也將納入The Essentials系列之中，皆於指定的安縵酒店、度假村精品店獨家發售。

純棉襯衫和褲裝組成的字母印花套裝，可作為時尚的家居服，或與飾品搭配出亮眼的晚宴裝。圖／Aman提供
純棉襯衫和褲裝組成的字母印花套裝，可作為時尚的家居服，或與飾品搭配出亮眼的晚宴裝。圖／Aman提供
頂級度假集團安縵推出適合度假晚宴穿著的亞麻長裙。圖／Aman提供
頂級度假集團安縵推出適合度假晚宴穿著的亞麻長裙。圖／Aman提供
安縵服裝細節處標誌弗薩克藝術字體的A字，作為識別。圖／Aman提供
安縵服裝細節處標誌弗薩克藝術字體的A字，作為識別。圖／Aman提供
頂級度假集團安縵發表全新的The Essentials系列服裝。圖／Aman提供
頂級度假集團安縵發表全新的The Essentials系列服裝。圖／Aman提供
The Essentials by Aman全系列單品，從設計、開發到製作，全程都在義大利完成。圖／Aman提供
The Essentials by Aman全系列單品，從設計、開發到製作，全程都在義大利完成。圖／Aman提供
未來皮革配飾、珠寶也將納入安縵The Essentials系列之中。圖／Aman提供
未來皮革配飾、珠寶也將納入安縵The Essentials系列之中。圖／Aman提供
安縵The Essentials系列提供舒適愜意的日常著裝選擇。圖／Aman提供
安縵The Essentials系列提供舒適愜意的日常著裝選擇。圖／Aman提供

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