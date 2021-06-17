Seiko首度推出編織表帶Prospex潛水表 滿滿復刻細節讓人好生火

今年2月SEIKO集團舉辦了線上發表會，當時除了140周年紀念系列表款之外，最受品牌粉絲關注的Prospex潛水表仍舊以復刻為主軸，打造多款重新演繹的版本。包括了1965、1970年的經典腕表，都已在台上市，特別的是這也是Seiko首度讓Prospex表款，搭配編織表帶，為復古風格注入新風貌。

就Seiko所提供的資料來看，全新的編織表帶外觀酷似俗稱「Nato」表帶，這個自二戰時英國飛行員、領航員及軍方人員所使用的皮革及帆布表帶演化而成的設計。由於並不使用可移除的彈簧桿以固定表帶，能使腕表穩當妥貼的停留在手腕上，所以受到歡迎。然而，Seiko依舊是Seiko，總秉著日本製作精神，因此這款編織表帶，是以用於和服繫腰繩的的傳統「製紐（Seichu） 」技法製成，與一般的編織結構不同，將織紋編成袋狀，以至於沒有截斷的切面，讓韌性度大為提升。同時具備耐光性和拉伸強度，也能夠抵抗紫外線引起的劣化。

受品牌粉絲關注的Prospex潛水表仍以復刻為主軸，打造多款重新演繹的版本。包括了1965、1970年的經典腕表，都已在台上市。圖／Seiko提供

而如此具備日本職人精神的編織表帶，更是首度被用於，以1965年Seiko第一只潛水表、以及冒險家植村直己曾配戴的1970年潛水表為復刻基礎的新表款上。兩款的表殼都繼承經典設計並加入現代化的詮釋，包括了無表耳的配置，或是俗稱「鮑魚殼」的外觀，都被忠實的還原了。皆搭載70小時動力儲存的6R35機械機芯，防水深度也提升到200公尺，性能雖然都進化了，但滿滿的復刻細節依舊讓人心動。

Seiko Prospex 1965現代演繹版腕表，精鋼表殼36,000元。圖／Seiko提供