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3色玻璃罐蠟燭好夢幻 GUCCI Décor家飾新品耍浪漫

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
銜尾蛇首飾托盤，10,700元。圖／GUCCI提供
銜尾蛇首飾托盤，10,700元。圖／GUCCI提供

防疫期間大家有更多機會待在家，很多人為了打發時間，開始重新構思家裡的擺設、佈置風格，也順便轉換一下心情。GUCCI Décor近日推出全新浪漫主義家飾系列，延續經典標誌、色彩、圖案、與文字等元素，帶來全皆於義大利製作的蠟燭、鍍銀餐具、毛毯與靠枕等嶄新品項。

GUCCI Décor的香氛蠟燭一直是很具代表性的設計，這次推出的是3款彩色玻璃罐蠟燭，靈感源自19世紀晚期西藥房中的收納罐，由威尼斯Murano群島上的工藝大師運用發展超過500年的人工吹製玻璃技巧所製成，再搭配鑄鐵金屬蓋，讓粉紅、粉彩綠與煙霧藍柔美色調的玻璃罐同時能展現金工裝飾風格。3款香調非別為由紫羅蘭、樹脂、與非洲小蒼蘭香調所組成的Freesia香型、以大馬士革玫瑰為主調的Inventum香型和由苦橙、茉莉、與皮革調性所組成的Esotericum香型。

這次毛毯上的星星、GG Logo與船錨圖案，是以精紗線製作而成，並搭配手工流蘇細節，更顯華麗典雅。同樣有流蘇元素的GG緹花流蘇沙發凳提供不同大小的訂製尺寸，托盤折疊桌採用溫柔淺綠色木質為骨架，表面的薄麻帆布上可見到「Gucci L'Aveuglé Par Amour 為愛盲目」印花畫作，延續GUCCI多個設計系列所推崇的浪漫主義情懷。以花卉與幾何為主題的壁紙，也同樣彰顯了品牌繁複復古的設計風格。

化妝桌、餐桌的精緻點綴也不可少，首飾托盤上繪有星座、銜尾蛇或指南針等標誌性的GUCCI圖騰，成套鍍銀叉子與湯匙的握柄上有著獅子頭像，也呼應常見於GUCCI珠寶中的經典元素，獅頭背面則提供預先訂製名字縮寫的客製化服務。每一件餐具都經過20道以上的繁複鑄造工序打造，獅頭更是以手工敲鑿修飾而成。每個組合餐具包裝上更以綢緞軟盒繫上黑色蝴蝶結，或可選擇綢緞內裡的黑色環保皮盒包裝，處處流露超講究的優雅品味。

GG緹花流蘇沙發凳，12萬3,200元。圖／GUCCI提供
GG緹花流蘇沙發凳，12萬3,200元。圖／GUCCI提供
鍍銀獅頭湯匙，21,400元。圖／GUCCI提供
鍍銀獅頭湯匙，21,400元。圖／GUCCI提供
Orgasmique貓咪靠枕，32,700元。圖／GUCCI提供
Orgasmique貓咪靠枕，32,700元。圖／GUCCI提供
鍍銀獅頭餐叉，21,400元。圖／GUCCI提供
鍍銀獅頭餐叉，21,400元。圖／GUCCI提供
GUCCI Décor推出全新浪漫主義家飾系列。圖／GUCCI提供
GUCCI Décor推出全新浪漫主義家飾系列。圖／GUCCI提供
GUCCI Décor推出全新浪漫主義家飾系列，3款彩色玻璃罐蠟燭，各10,200元。圖／GUCCI提供
GUCCI Décor推出全新浪漫主義家飾系列，3款彩色玻璃罐蠟燭，各10,200元。圖／GUCCI提供
星座首飾托盤，10,700元。圖／GUCCI提供
星座首飾托盤，10,700元。圖／GUCCI提供
花卉紋樣壁紙，16,500元。圖／GUCCI提供
花卉紋樣壁紙，16,500元。圖／GUCCI提供
印花木質托盤，11萬9,100元。圖／GUCCI提供
印花木質托盤，11萬9,100元。圖／GUCCI提供
指南針首飾托盤，10,700元。圖／GUCCI提供
指南針首飾托盤，10,700元。圖／GUCCI提供
GUCCI Décor推出全新浪漫主義家飾系列。圖／GUCCI提供
GUCCI Décor推出全新浪漫主義家飾系列。圖／GUCCI提供

餐具 威尼斯

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