3色玻璃罐蠟燭好夢幻 GUCCI Décor家飾新品耍浪漫

防疫期間大家有更多機會待在家，很多人為了打發時間，開始重新構思家裡的擺設、佈置風格，也順便轉換一下心情。GUCCI Décor近日推出全新浪漫主義家飾系列，延續經典標誌、色彩、圖案、與文字等元素，帶來全皆於義大利製作的蠟燭、鍍銀餐具、毛毯與靠枕等嶄新品項。

GUCCI Décor的香氛蠟燭一直是很具代表性的設計，這次推出的是3款彩色玻璃罐蠟燭，靈感源自19世紀晚期西藥房中的收納罐，由威尼斯Murano群島上的工藝大師運用發展超過500年的人工吹製玻璃技巧所製成，再搭配鑄鐵金屬蓋，讓粉紅、粉彩綠與煙霧藍柔美色調的玻璃罐同時能展現金工裝飾風格。3款香調非別為由紫羅蘭、樹脂、與非洲小蒼蘭香調所組成的Freesia香型、以大馬士革玫瑰為主調的Inventum香型和由苦橙、茉莉、與皮革調性所組成的Esotericum香型。

這次毛毯上的星星、GG Logo與船錨圖案，是以精紗線製作而成，並搭配手工流蘇細節，更顯華麗典雅。同樣有流蘇元素的GG緹花流蘇沙發凳提供不同大小的訂製尺寸，托盤折疊桌採用溫柔淺綠色木質為骨架，表面的薄麻帆布上可見到「Gucci L'Aveuglé Par Amour 為愛盲目」印花畫作，延續GUCCI多個設計系列所推崇的浪漫主義情懷。以花卉與幾何為主題的壁紙，也同樣彰顯了品牌繁複復古的設計風格。