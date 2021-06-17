新光三越、微風線上優惠 透過風格選物在家營造好時光

在家不要悶出壞心情，Work from Home期間工作與休閒時間更要有明確分際，雖然無法自由外出遊玩，但在家期間除了廚藝大增外，也可透過各式各樣的美食外送加持餐桌豐富度，在家當然也可享受咖啡或野餐時光。

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