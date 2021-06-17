快訊

央行利率「連五凍」 上修今年經濟成長率至5.08%

三立電視8名員工至醫院進行快篩 疑似工作人員家人確診

新光三越、微風線上優惠 透過風格選物在家營造好時光

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越skm onine 、微風線上精品風格單品推薦。圖／業者提供
新光三越skm onine 、微風線上精品風格單品推薦。圖／業者提供

在家不要悶出壞心情，Work from Home期間工作與休閒時間更要有明確分際，雖然無法自由外出遊玩，但在家期間除了廚藝大增外，也可透過各式各樣的美食外送加持餐桌豐富度，在家當然也可享受咖啡或野餐時光。

全民自煮風潮盛行，也有許多爸爸媽媽帶領小朋友一起動手DIY，不論是鬆餅、小蛋糕或是章魚燒、三明治等甜點、輕食，在家都能動手做，讓疫情期間，百貨線上購物的生活風格家電需求大增。新光三越skm onine 6月21日前享全館購物滿999元免運費優惠，各式在家料理食材、美型家電、餐具等料理工具趁現在買齊。相關商品也可透過線下或熟客系統購買，透過安心快取Bar免入館取貨。

有多久沒吃到星乃珈琲店窯烤舒芙蕾熱蛋糕、M One Cafe的美味早午餐、福里安花神咖啡的舒肥雞青醬三明治或鮭魚菠菜鹹派，就算是在家期間，也可透過skm eats外送服務或安心快取Bar點餐取餐，在家自在享用那些你想念且久違的美食。

另外，BREEZEONLINE微風線上精品年中慶登場，全站商品3折起，微風董娘孫芸芸也在IG曬出她在線上年中慶的購買清單，並分享獨家折扣碼給粉絲，即日起至6月27日，全站輸入粉絲專屬折扣碼「YUNYUNSUN15」就享85折優惠 (部分商品除外)。充滿夏天氣息的精品推薦包括LOEWE清新系白色包款，以及LANVIN藤編包款，另外微風獨家販售STELLA McCARTNEY充滿個性感的雙色經典鍊帶涼鞋原價24,900元，打對折優惠價12,450元。

微風指出，微風線上精品上架品牌持續擴充中，從精品、香氛、美妝、3C家電、家飾、微風超市，到節慶禮盒、防疫商品專區、美食等都可透過線上下單買得到。

星乃珈琲店窯烤舒芙蕾熱蛋糕（雙層）200元（百貨獨家／台北南西店、台北信義新天地A8期間限定）。圖／新光三越提供
星乃珈琲店窯烤舒芙蕾熱蛋糕（雙層）200元（百貨獨家／台北南西店、台北信義新天地A8期間限定）。圖／新光三越提供
M one 牛小排早餐520元、薯絲牛肉堡380元、藜麥時蔬沙拉＋蝦520元（百貨獨家／台北信義新天地A11）。圖／新光三越提供
M one 牛小排早餐520元、薯絲牛肉堡380元、藜麥時蔬沙拉＋蝦520元（百貨獨家／台北信義新天地A11）。圖／新光三越提供
GREEN GATE亨麗艾塔早餐組七件組3,200元。圖／新光三越提供
GREEN GATE亨麗艾塔早餐組七件組3,200元。圖／新光三越提供
BRUNO嚕嚕米聯名款雙格三明治機3,980元。圖／新光三越提供
BRUNO嚕嚕米聯名款雙格三明治機3,980元。圖／新光三越提供
LANVIN BENTO BAG售價55,100元。圖／微風提供
LANVIN BENTO BAG售價55,100元。圖／微風提供
微風獨家販售STELLA McCARTNEY Falabella雙色經典鍊帶涼鞋原價24,900元，優惠價12,450元。圖／微風提供
微風獨家販售STELLA McCARTNEY Falabella雙色經典鍊帶涼鞋原價24,900元，優惠價12,450元。圖／微風提供

微風 年中慶

延伸閱讀

假投資禮券真吸金39億元 台南女護理師被判9年4月

新光三越櫃姐未被匡列主動採檢確診 林右昌稱讚是標竿

染疫台北新光三越櫃姐 曾有6天早晚搭台鐵往返八堵台北

台中新光三越聲明：員工快篩皆陰性、周六自主停業1天

相關新聞

好好在家／居家清潔除了酒精能殺菌 4種用品不能少

全民抗疫打擊病毒，許多人都知道要買酒精來殺菌，但在居家之中，除了酒精可以隨時為雙手、各種買來的東西殺菌外，還有許多東西都...

伴隨延綿起伏壯麗長城 隱世於繁茂植被品牌酒店

凱悅酒店集團宣佈位於北京延慶區的長城腳下的公社正式開業，作為大中華區第六家凱悅臻選品牌旗下酒店煥新亮相。

歐陽娜娜滿21歲 狂穿中國品牌成最佳代言人

前陣子才在今年微博電影之夜擔任表演嘉賓的歐陽娜娜，當晚以兩套很「婚紗感」的蓬裙禮服展現輕熟優雅風，而6月15日剛過完21...

新光三越、微風線上優惠 透過風格選物在家營造好時光

在家不要悶出壞心情，Work from Home期間工作與休閒時間更要有明確分際，雖然無法自由外出遊玩，但在家期間除了廚...

從劇場找回正能量！數位劇場「幸福感片單」好評推薦

疫情掀起的浪花改變了我們的生活，其中藝文活動更是受到重擊，但經歷了這麼多的驚慌與失落，反而讓我們更珍彼此。「希望」是生活的動力，LINE TV數位劇場規劃「幸福感片單」，網羅不同型態的幸福主題戲劇，盼帶給訂戶正能量，一起重拾陽光燦爛的日常。

學籃球男神Dwight Ramos穿花襯衫 立馬提升夏日穿搭帥度

體壇盛事亞洲盃男籃資格賽在菲律賓開打，吸引了球迷們的關注，而實力堅強的地主隊更是出線呼聲極高。其中身為菲律賓隊當家後衛的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。