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學籃球男神Dwight Ramos穿花襯衫 立馬提升夏日穿搭帥度

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
花襯衫絕對是籃球男神Dwight Ramos夏日穿搭必備。圖／摘自Dwight Ramos instagram
花襯衫絕對是籃球男神Dwight Ramos夏日穿搭必備。圖／摘自Dwight Ramos instagram

體壇盛事亞洲盃男籃資格賽在菲律賓開打，吸引了球迷們的關注，而實力堅強的地主隊更是出線呼聲極高。其中身為菲律賓隊當家後衛的球星Dwight Ramos也因為高顏值，加上緊實的肌肉線條，引起熱烈討論，成為了熱血賽事外的一大亮點。

不只是球場上的運動員造型吸引人，Dwight Ramos的私下穿搭也足以當作男性著裝的範本。除了不可缺少的球鞋、T恤單品之外，花襯衫絕對是他夏日Look的首選，無論是在海邊愜意度假、還是晚上跑趴，都少不了這樣的服飾。特別是Dwight Ramos還故意敞開釦子，露出厚實胸肌，不羈的帥度破表，更讓女性球迷大飽眼福。所以，在這個夏天，男性消費者若是要添購新行頭，印花襯衫絕對是首選。

跑夜店玩時，籃球男神Dwight Ramos同樣是花襯衫造型現身。圖／摘自Dwight Ramos instagram
跑夜店玩時，籃球男神Dwight Ramos同樣是花襯衫造型現身。圖／摘自Dwight Ramos instagram

像是從品牌創立以來，AllSaints夏威夷印花襯衫一直是男裝系列重點單品，亦是夏季百搭必備款式。每季推陳出新，結合細膩舒適面料，與具當季代表性的原創手繪印花圖案，總讓人愛不釋手。這季，AllSaints就呈現了日式風格花卉圖騰，或是俏皮感十足的西部風格手繪塗鴉，搭配略為寬鬆的剪裁的設計襯衫，除了帶出身處熱帶島嶼活潑的渡假氛圍，更能展現個人獨特穿搭態度。

穿搭花襯衫時，Dwight Ramos敞開釦子，露出厚實胸肌，不羈的帥度破表。圖／摘自Dwight Ramos instagram
穿搭花襯衫時，Dwight Ramos敞開釦子，露出厚實胸肌，不羈的帥度破表。圖／摘自Dwight Ramos instagram

另外，同為英倫品牌的TED BAKER的襯衫則結合歐美時裝與英式優雅風格，除了常見海島風圖案，本季也融入了現代都會風與內斂的變形蟲印花。像是POKEE金魚印花亞麻襯衫、與SITCOM大花印花襯衫，在金魚與花卉圖案之上搭配穩重的色彩後，賦予整體硬派的視覺效果。若不敢貿然嘗試花襯衫，TED BAKER則推出了TRAILA花幾何混搭襯衫，透過規律又帶對比感的圖案，凸顯男性魅力。

AllSaints Kachina夏威夷印花短袖襯衫5,000元。圖／AllSaints提供
AllSaints Kachina夏威夷印花短袖襯衫5,000元。圖／AllSaints提供

TED BAKER SITCOM大花印花襯衫4,980元。圖／永三提供
TED BAKER SITCOM大花印花襯衫4,980元。圖／永三提供

AllSaints Hana黑底印花短袖襯衫5,000元。圖／AllSaints提供
AllSaints Hana黑底印花短袖襯衫5,000元。圖／AllSaints提供

AllSaints Sinaloa圖騰印花短袖襯衫5,000元。圖／AllSaints提供
AllSaints Sinaloa圖騰印花短袖襯衫5,000元。圖／AllSaints提供

TED BAKER TRAILA花幾何混搭襯衫5,680元。圖／永三提供
TED BAKER TRAILA花幾何混搭襯衫5,680元。圖／永三提供

AllSaints Lanai黑白印花短袖襯衫5,000元。圖／AllSaints提供
AllSaints Lanai黑白印花短袖襯衫5,000元。圖／AllSaints提供

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