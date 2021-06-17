宋慧喬新戲上演相差11歲姐弟戀 狀態、膚況好到爆！

最近由宋慧喬和張基龍主演的新劇《現在正在分手中》釋出劇照，影迷們除了為女方時隔三年終於又有新作感到期待之外，這對相差11歲的姐弟戀組合會擦出怎樣的火花也讓人很好奇。而隨著劇照曝光，宋慧喬數年如一日的好狀態也再度成為網友熱議的焦點，反正現在待在家的時間很多，不妨就來學學她的健康養生方式吧！

跟大部分女性一樣，宋慧喬平常當然也是有塗塗抹抹的保養習慣，大概就是保濕、清潔的基本功。但真正要維持良好的狀態，由內而外的飲食、運動才是最重要的。膚況佳又白皙的她，跟在記者會上把可樂換成礦泉水的C羅一樣，很重視喝對東西，為了維持肌膚的穩定、不易長痘或粉刺，她不太喝紅茶或可樂，也拒絕巧克力等甜食，大量攝取蔬菜水果和水。同時也維持固定時間吃三餐，早餐在8點吃，午餐12點，6點吃完晚餐後就不再吃東西。