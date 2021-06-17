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從劇場找回正能量！數位劇場「幸福感片單」好評推薦

聯合新聞網 / 聯合數位文創
栢優座「大年初一前晚的那頓飯」體驗不一樣的時光。圖／聯合數位文創提供
栢優座「大年初一前晚的那頓飯」體驗不一樣的時光。圖／聯合數位文創提供

疫情改變了我們的生活，其中藝文活動更是受到重擊，但經歷了這麼多的驚慌與失落，反而讓我們更珍惜彼此。「希望」是生活的動力，LINE TV數位劇場規劃「幸福感片單」，網羅不同型態的幸福主題戲劇，盼帶給訂戶正能量，一起重拾陽光燦爛的日常。

故事工廠「明晚，空中見」講述跨時空修復的母女情。圖／聯合數位文創提供
故事工廠「明晚，空中見」講述跨時空修復的母女情。圖／聯合數位文創提供

喜愛藝文表演的觀眾一定相當懷念在劇場的日子，觀劇後起身鼓掌、吹哨、獻花，激動地與友人討論，從中獲得滿滿的能量與啟發。LINE TV數位劇場規劃幸福感片單，系列包含「相知相愛的幸福」：C MUSICAL《焢肉遇見你》、天作之合劇場《寂寞瑪奇朵》；「開懷大笑的幸福」：好好笑女孩《徵婚起笑》、故事工廠《變聲偵探》；「久別重逢的幸福」：栢優座《大年初一前晚的那頓飯》、故事工廠《明晚，空中見》；及「安定療癒的幸福」：水面上與水面下劇場《下一站，出發》、雲門舞集《水月》。內容跨足親情、友情、愛情及人生，一幕幕感人肺腑的對白及擁抱，尤其在這個時期，更能感受到滿滿的正能量。

長期支持藝文表演的粉絲稱「劇場就是生活縮影」，即便現況如此不安，我們仍抱著希望，相信一切都會平安過去。「幸福感片單」活動頁已於LINE TV數位劇場上架，詳情請關注「數位劇場」粉絲專頁。

好好笑女孩「徵婚起笑」互動戲劇表演，另類的婚姻觀點保證笑開懷！圖／聯合數位文創提供
好好笑女孩「徵婚起笑」互動戲劇表演，另類的婚姻觀點保證笑開懷！圖／聯合數位文創提供

LINE TV數位劇場自成立以來，持續鼓勵民眾線上觀看，每週四更新，且主打24小時隨選隨看，若在家辦公悶的發慌，對電視、電玩都已麻痺，不妨訂閱數位劇場，沒有修片、打燈，更能清楚看見演員的演技與張力，即使在螢幕觀看，也能感受到劇場力量和真實感。要觀賞「幸福感片單」請上LINE TV數位劇場

水面上與水面下劇場「下一站，出發」結合劇場與博物館、戲劇藝術與古蹟活化的跨界交流。圖／聯合數位文創提供
水面上與水面下劇場「下一站，出發」結合劇場與博物館、戲劇藝術與古蹟活化的跨界交流。圖／聯合數位文創提供

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