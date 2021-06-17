「軟糖」變身「氣泡飲」！C&C x Puré限量上市

黑松C&C首次與日本人氣軟糖品牌Puré聯名，將最受歡迎的葡萄口味軟糖變成清爽好喝的氣泡飲，打造台日最夢幻組合「黑松C&C x Puré氣泡飲」，即日起於全家便利商店限量獨家販售。

黑松C&C氣泡飲近年持續推出新口味，除了經典的檸檬口味外，葡萄口味更在去年成長至少一成，繼4月首次跨品類推出「黑松C&C乳酸菌葡萄冰棒」，今再攜手日本人氣軟糖品牌Puré推出「黑松C&C x Puré氣泡飲(葡萄軟糖風味)」，將軟糖從「吃」的變「喝」的。

黑松C&C品牌經理王欣怡表示，Puré軟糖有獨特外層酸粉，「先酸後甜」帶給消費者無限驚喜；C&C清爽的氣泡感及維他命C，能滿足一日活力，也是人氣商品。「這次的跨海合作，能打造出台日夢幻組合。」研發團隊經過多次風味模擬、跨海與日本甘樂Kanro原廠進行確認，還原Puré葡萄軟糖的經典風味，重現軟糖入口時外層酸粉的刺激酸感，再搭配清爽的碳酸氣泡，帶出葡萄的香甜滋味。

「黑松C&C x Puré氣泡飲(葡萄軟糖風味)」即日起於全家便利商店獨家販售，全台限量19萬瓶，單瓶售價35元，6/16至7/13推出第二件6折優惠，購買兩瓶還可以加價19元換購「鮮果實軟糖珍藏罐」。相關資訊可查黑松汽水FB粉絲團。