聽新聞
test
0:00 / 0:00
拿坡里炸雞現省120！必勝客個人比薩「半價＋送可樂」
因應防疫期間在家用餐的需求，必勝客所推出的「個人比薩」、「紙包筆管麵」也成為近期的熱門產品。為鼓勵使用非現金支付，凡平日使用悠遊卡支付，就可享個人比薩第2個半價＋送可樂的優惠。另外針對畢業潮，拿坡里炸雞店也推出「戰斧雞腿桶」的優惠，現省120元再送2罐果醋飲，讓學子們可以線上開趴慶祝畢業。
必勝客個人比薩的口味多元，包括有夏威夷、和風章魚燒、海鮮等多種口味，每個79元起；而紙包筆管麵除了波隆那牛肉丸、奶油雞腿排、羅勒雞腿排等口味外，今年並新增波隆那海鮮、奶油海鮮、羅勒海鮮等3款海鮮口味，增添消費者變化性。現在凡於平日到店外帶，並且使用「悠遊卡」支付，就可以享「個人比薩第2個半價」的優惠，並且再加送可樂。
被網友譽為「被比薩耽誤的炸雞店」的拿坡里比薩，近年特別推出「拿坡里炸雞專門店」，專職提供炸雞料理。即日起至6月30日期間，拿坡里炸雞店推出「戰斧雞腿桶」的畢業季慶祝優惠，原價每桶474元，優惠價354元，另外並加贈2罐果醋飲，共有梅子、鳳梨、莓果、蘋果等4種口味可供選擇，價值80元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言