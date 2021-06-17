拿坡里炸雞現省120！必勝客個人比薩「半價＋送可樂」

因應防疫期間在家用餐的需求，必勝客所推出的「個人比薩」、「紙包筆管麵」也成為近期的熱門產品。為鼓勵使用非現金支付，凡平日使用悠遊卡支付，就可享個人比薩第2個半價＋送可樂的優惠。另外針對畢業潮，拿坡里炸雞店也推出「戰斧雞腿桶」的優惠，現省120元再送2罐果醋飲，讓學子們可以線上開趴慶祝畢業。

必勝客個人比薩的口味多元，包括有夏威夷、和風章魚燒、海鮮等多種口味，每個79元起；而紙包筆管麵除了波隆那牛肉丸、奶油雞腿排、羅勒雞腿排等口味外，今年並新增波隆那海鮮、奶油海鮮、羅勒海鮮等3款海鮮口味，增添消費者變化性。現在凡於平日到店外帶，並且使用「悠遊卡」支付，就可以享「個人比薩第2個半價」的優惠，並且再加送可樂。

被網友譽為「被比薩耽誤的炸雞店」的拿坡里比薩，近年特別推出「拿坡里炸雞專門店」，專職提供炸雞料理。即日起至6月30日期間，拿坡里炸雞店推出「戰斧雞腿桶」的畢業季慶祝優惠，原價每桶474元，優惠價354元，另外並加贈2罐果醋飲，共有梅子、鳳梨、莓果、蘋果等4種口味可供選擇，價值80元。