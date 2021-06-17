MIDO聯手紅牛跳水大賽 HAMILTON尬電玩 搶攻年輕商機

如何搶攻新世代消費市場？極限運動、虛擬線上電玩，是兩大追求享樂文化的重要關鍵。同屬Swatch Group集團的美度（MIDO）、漢米爾頓（Hamilton），紛紛透入跨界贊助，前者與紅牛（Redbull）一同舉辦「懸崖跳水大賽」，後者則和暢銷電玩「極地戰壕6」遊戲合作，積極搶攻年輕商機。

繼2020年後，美度（MIDO）與紅牛跳水賽事（Cliff Diving 2021）已在近日登場，頂尖跳水好手將在高達27米的高處、以超過85公里的時速在數秒內扭轉、騰空，展現高超技巧與華麗演出。全世界的六場賽事將先後於法國里維埃拉的卡普德拉蒙特（Cap Dramont）、挪威首都奧斯陸峽灣頂端冰山造形的歌劇院上、莫斯塔爾古橋、愛爾蘭下派崔克角（Downpatrick Head）海岸、義大利南部濱海的波利尼亞諾阿馬雷（Polignano a Mare），以及最後冠軍站的亞塞拜然。目前第一站已於Saint-Raphaël舉行完成，第二站則將在8月14日於挪威Oslo登場。

同時美度則推出新款Ocean Star海洋之星紅牛懸崖跳水限量腕表，成為大會在跳水賽事外的注目焦點。42.5毫米的精鋼表殼背蓋刻有紅牛懸崖跳水標誌及限量序號，並以80小時動力儲存的Caliber 80自動機械機芯驅動，表款並具備200米防水性能，建議售價則為31,200元。

而一向贊助美國好萊塢電影不遺餘力，並在「天能」、「星際戰警」電影中展露頭角的漢米爾頓（Hamilton），則和人氣電玩「極地戰壕6（FAR CRY® 6）」合作，玩家將在遊戲中戴上卡其陸戰系列（KHAKI FIELD）的鈦金屬機械表，在雲端空間中展開宛如電影般刺激驚險的冒險旅程。開發出「極地戰壕6（FAR CRY® 6）」的遊戲公司Ubisoft旗下並有「刺客教條（Assassin’s Creed）」、「極地戰嚎（Far Cry®）」、「榮耀戰魂（For Honor）」等多款經典遊戲。