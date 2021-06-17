MIDO聯手紅牛跳水大賽 HAMILTON尬電玩 搶攻年輕商機
如何搶攻新世代消費市場？極限運動、虛擬線上電玩，是兩大追求享樂文化的重要關鍵。同屬Swatch Group集團的美度（MIDO）、漢米爾頓（Hamilton），紛紛透入跨界贊助，前者與紅牛（Redbull）一同舉辦「懸崖跳水大賽」，後者則和暢銷電玩「極地戰壕6」遊戲合作，積極搶攻年輕商機。
繼2020年後，美度（MIDO）與紅牛跳水賽事（Cliff Diving 2021）已在近日登場，頂尖跳水好手將在高達27米的高處、以超過85公里的時速在數秒內扭轉、騰空，展現高超技巧與華麗演出。全世界的六場賽事將先後於法國里維埃拉的卡普德拉蒙特（Cap Dramont）、挪威首都奧斯陸峽灣頂端冰山造形的歌劇院上、莫斯塔爾古橋、愛爾蘭下派崔克角（Downpatrick Head）海岸、義大利南部濱海的波利尼亞諾阿馬雷（Polignano a Mare），以及最後冠軍站的亞塞拜然。目前第一站已於Saint-Raphaël舉行完成，第二站則將在8月14日於挪威Oslo登場。
同時美度則推出新款Ocean Star海洋之星紅牛懸崖跳水限量腕表，成為大會在跳水賽事外的注目焦點。42.5毫米的精鋼表殼背蓋刻有紅牛懸崖跳水標誌及限量序號，並以80小時動力儲存的Caliber 80自動機械機芯驅動，表款並具備200米防水性能，建議售價則為31,200元。
而一向贊助美國好萊塢電影不遺餘力，並在「天能」、「星際戰警」電影中展露頭角的漢米爾頓（Hamilton），則和人氣電玩「極地戰壕6（FAR CRY® 6）」合作，玩家將在遊戲中戴上卡其陸戰系列（KHAKI FIELD）的鈦金屬機械表，在雲端空間中展開宛如電影般刺激驚險的冒險旅程。開發出「極地戰壕6（FAR CRY® 6）」的遊戲公司Ubisoft旗下並有「刺客教條（Assassin’s Creed）」、「極地戰嚎（Far Cry®）」、「榮耀戰魂（For Honor）」等多款經典遊戲。
Ubisoft多倫多遊戲內容總監Omar Boualiy表示，遊戲中玩家將使用手邊配戴、投身一場現代革命，「將漢米爾頓卡其野戰系列鈦金屬腕表添加為遊戲內的裝備不只賞心悅目，還帶來更佳的遊戲體驗。」遊戲預定將在2021年10月7日全球同步發行、需要玩家再等一下，但趁假日走一趟Hamilton專櫃欣賞卡其野戰系列鈦金屬腕表？這就容易多了。
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