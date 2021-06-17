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雙主菜＋湯＋點心！樂天皇朝「7日套餐」吃滿一星期

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
週六的點心為原味小籠包。圖／樂天皇朝提供
週六的點心為原味小籠包。圖／樂天皇朝提供

隨著居家防疫的時光持續，許多人在家自煮的能量與靈感也逐漸耗盡。為了幫民眾的餐桌帶來變化，「樂天皇朝」新推出「7日樂享餐桌計畫」，以店內的明星商品為主角，把一整週的菜單搭配好，天天都能吃到2款主菜、1道蔬食、1道湯品、1道點心的組合，1天686元起，還可享全品項75折的加購優惠。

此次的樂享餐桌計畫，是以樂天皇朝店內的招牌菜色、點心為基礎所設計。以熱炒為例，就有乾燒蝦仁、蒜香排骨、剁椒魚片、宮保腰果雞丁等菜色，蔬食則有開陽白菜、滑蛋莧菜、蒜片水蓮，另外還有原味小籠包、上海生煎包等小點心，每周7天的菜色組合均有所不同。以週二為例，就能吃得到蒜泥白肉、糟溜魚片、清炒青江菜、時蔬腐衣蛋湯、黃金蘿蔔糕（3入）等組合。

樂享餐桌計畫依照天數不同，共有3種不同的方案。6月18日起至降回二級之前，「單日套餐」優惠價980元；「3日套餐」優惠價2,499元，平均每日833元；「7日套餐」為4802元，平均每日686元。可外送至3公里內指定地點，運費50元。門市訂購套餐者，可再享全品項75折加購優惠（餐盒、酒水、飲品除外）

週二提供有蒜泥白肉、糟溜魚片等2道主菜。圖／樂天皇朝提供
週二提供有蒜泥白肉、糟溜魚片等2道主菜。圖／樂天皇朝提供
週一菜單提供有宮保腰果雞丁、香蔥爆炒牛肉等2樣熱炒主菜。圖／樂天皇朝提供
週一菜單提供有宮保腰果雞丁、香蔥爆炒牛肉等2樣熱炒主菜。圖／樂天皇朝提供

套餐 上海

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