疫情圍城／消費狂潮瞬間斷氣 百貨業：看不到盡頭在哪

自疫情升級三級警戒後已經過了一個月，多數民眾因自覺外出有染疫風險，自肅在家的情況下，這段時間都市鬧區人潮蒸發，過去喧囂的變得寂寥，從去年下半年至今年五月中旬前的報復性消費狂潮瞬間斷了氣，餐飲禁止內用後更是掐斷百貨人流的主動脈，升級三級警戒後，位於主要商圈的百貨業人流一口氣少了8成，業績重摔6成至7成。不只一位資深百貨高層主管表示，從業三十幾年來第一次看到百貨業這種慘況，在疫苗施打率未普及前，黑暗期目前仍看不到盡頭。

今年母親節檔期，消費力仍然發威，讓百貨至少收割了上半年的重要業績大檔，沒想到隨著疫情進入社區感染一發不可收拾，百貨人流、業績隨著確診數不斷升高而急轉直下。新光三越、遠東SOGO、遠東百貨等主要大型連鎖百貨自三級警戒以來，業績已大幅滑落6～7成，環球購物中心6月至今業績也是4成至5成的跌幅。微風指出，本來預期這波疫情業績災損嚴重，但線上、外帶等零接觸商機成長有稍微撐住，衰幅好險比預期中低。

百貨主管們指出，這樣的衰退等於把上半年賺的都賠掉了，而這種大幅衰退若再持續三個月，口袋肯定落底，就算是大集團也會受不了，情況若持續惡化下去，肯定會有品牌撐不下去，不排除引發撤櫃潮。

去年國內疫情爆發後在短期內穩住疫情，百貨業也累積了一些對應的經驗值，在今年疫情圍城下也快速發動了對策，像是百貨電商、App購物升級進化、結合美食外送平台、推出免入館外帶快取服務、LINE熟客系統行銷、直播銷售等諸多對應求生。SOGO營業資深副總吳素吟指出，「百貨該做的都做了，甚至各種客製化服務百貨也願意配合，像是熟客只要一通電話到SOGO超市，超市還可以先幫客人集貨，客人來了直接拿走，避免停留。」目前百貨業最大難題就是消費者沒有購物心情，只買必需品，現在做促銷也不是，「百貨無市」才是最大問題。

就算各大百貨電商、外送平台業績明顯大幅成長、均為數倍起跳成長，但由於過去百貨線上業績占整體營收份額仍太小，對百貨來說，目前實體零售外的電商、外送成長只能說是「不無小補」卻也是緩不濟急，無法舒緩目前百貨人緊繃的神經。因為相較過去的實體營收業績，電商仍是望塵莫及、實力仍有一大段差距。有百貨主管舉個明顯的例子，現在外帶便當賣200元還會有人嫌貴，但過去在餐廳聚餐動輒要花個2、3千元，當中業績差距明顯可見。

環球購物中心運營本部協理白進堂指出，目前環球配合雙外送平台的餐飲品牌有250家，業績雖每周成長3～4成，但也只能說是把餐飲的營業動能維持著。吳素吟表示，外帶便當頂多維持餐廳的30%營收來源。

但目前看來，衝刺線上是百貨在消費信心未能恢復前只能盡力做的。環球購物中心預計在7月改版升級「環球Online」線上購物，除了讓使用介面更友善外，也會讓會員點數可在線上線下互相累積、使用。以新光三越來說，線上業績占比從過去極少的個位數占比，提升至目前的10％，儘管與實體業績仍有大把差距，目前仍鼓勵同仁大膽嘗試數位新作法，期許理解、學會電商所需要的服務。