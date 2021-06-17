專訪「服裝詩人」黑河內真子 帶你看懂UNIQLO and Mame Kurogouchi洗鍊美學

「我想做一些會被人們記住的衣服」，這是設計師黑河內真子在接受媒體採訪，曾經說過的願景。她約莫在10年前，利用暱稱以及姓氏，成立了個人品牌「Mame Kurogouchi」開啟了富有詩意的設計人生，一如與UNIQLO的聯名系列，看似平淡卻隱藏細膩的職人精神。

攤開UNIQLO聯名史的長河，不乏大牌、明星設計師，但Mame Kurogouchi很不同，黑河內真子甘願隱身在服裝背後，低調到讓人忘記，她曾被譽為是繼川久保玲和Sacai的安倍千歲後，下一個最讓人期待的女性設計師。這樣的個性也延續到了與UNIQLO合作系列，黑

河內真子選擇以內衣著手，就像是她接受UDN採訪時所說：「如何透過與身體最親密的內衣讓女性生活更舒適，一直是我作為設計師面臨的最大挑戰」。於是，黑河內真子便構思如何在炎熱潮濕的天氣，創造出兼具舒適、機能性，以及融入品牌美學的內著。其成果就是一系列的Mame無鋼圈美型胸罩，就有著Mame Kurogouchi經典曲線設計，罩杯之間橫向細帶還能襯托胸型。

UNIQLO and Mame Kurogouchi系列，配色自女性的膚色獲得啟發。圖／UNIQLO提供

從接下設計之前，黑河內真子就以「用服裝的力量讓女性感到美麗」來替這系列定調，因此聯名款看不到浮誇的輪廓，或是多餘裝飾。而且充分發揮品牌在面料上的研發強項，黑河內真子向我們透露UNIQLO的設計行銷團隊都以學究態度在打造每一件服飾，更像是在發明一個新產品而不僅是時尚而已。所以，在聯名系列中的Mame 3D織法羅紋針織衫、或是AIRism棉質開衩設計裙，實際穿上後都能感受到洗鍊線條魅力，本質上與Mame Kurogouchi的支線Basic相似。沒有季節概念，以簡單設計和色彩，搭配最好的材料，藉以對能在不同時代擁抱多元價值觀的女性致意。

黑河內真子在創作時的手稿。圖／摘自長野県立美術館官方臉書

更可以說，聯名款就是黑河內真子個人衣櫥再延伸，她跟我們說，每當全心全意投入創作的時候，在穿搭上會避開限制活動的單品，比如不舒服的衣服、沉重的包包等，以確保穿搭舒適性，同時在那當下也是她自覺最美麗自信的時刻。 因此在這麼私密的片刻，黑河內真子會毫不猶豫的選擇搭配自己設計的深Ｖ款無鋼圈美型胸罩，「我一直都在尋找像這樣一款簡約而美麗的內衣，但市面上很難找到，所以很開心能創作出來」。她也期待每一位女性，能從其中一件單品開始，隨著時間逐漸組成屬於自己的風格系列，並時時感到舒適與自在。

連黑河內真子也愛上UNIQLO and Mame Kurogouchi系列深Ｖ款無鋼圈美型胸罩。圖／UNIQLO提供

黑河內真子在UNIQLO and Mame Kurogouchi系列，不斷構思如何創造出兼具舒適、機能性，以及融入品牌美學的內著。圖／UNIQLO提供