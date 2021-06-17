歐陽娜娜滿21歲 狂穿中國品牌成最佳代言人

前陣子才在今年微博電影之夜擔任表演嘉賓的歐陽娜娜，當晚以兩套很「婚紗感」的蓬裙禮服展現輕熟優雅風，而6月15日剛過完21歲生日的她瞬間又轉變截然不同的穿搭風格，秀出以甜美娃娃裝為重點的look展現俏麗少女的夢幻感，三套造型中有兩套都是出自中國設計師品牌，被譽為新生代「帶貨王」的她，又經歷之前的「祖國風波」後，完全可以說已成為備受中國品牌喜愛的最佳代言人。

首先身為大陸品牌Peacebird代言人的她，搶先穿上6月20才要發布的聯名膠囊系列Peacebird x ShuShu／Tong黑色洋裝，領口、胸前荷葉邊裝飾的浪漫細節搭配整體帶蓬度的線條，更顯可愛，腳上穿的是另一個代言品牌法國Roger Vivier的黑色低跟皮鞋，還搭配白襪展現復古學院風。綁了兩個魚骨辮的她，也讓人聯想起《阿達一族》的小女孩星期三。