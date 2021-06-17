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歐陽娜娜滿21歲 狂穿中國品牌成最佳代言人

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
歐陽娜娜6月15日剛過完21歲生日。圖／摘自微博
歐陽娜娜6月15日剛過完21歲生日。圖／摘自微博

前陣子才在今年微博電影之夜擔任表演嘉賓的歐陽娜娜，當晚以兩套很「婚紗感」的蓬裙禮服展現輕熟優雅風，而6月15日剛過完21歲生日的她瞬間又轉變截然不同的穿搭風格，秀出以甜美娃娃裝為重點的look展現俏麗少女的夢幻感，三套造型中有兩套都是出自中國設計師品牌，被譽為新生代「帶貨王」的她，又經歷之前的「祖國風波」後，完全可以說已成為備受中國品牌喜愛的最佳代言人。

首先身為大陸品牌Peacebird代言人的她，搶先穿上6月20才要發布的聯名膠囊系列Peacebird x ShuShu／Tong黑色洋裝，領口、胸前荷葉邊裝飾的浪漫細節搭配整體帶蓬度的線條，更顯可愛，腳上穿的是另一個代言品牌法國Roger Vivier的黑色低跟皮鞋，還搭配白襪展現復古學院風。綁了兩個魚骨辮的她，也讓人聯想起《阿達一族》的小女孩星期三。

另一套出席香水活動穿的碎花瓶口蓬裙洋裝，則是出自中國設計師馬明Ming Ma的作品，它也是歐陽娜娜很常穿的品牌。而一組在溪邊拍攝的照片中粉紅色露肩平口花苞袖洋裝則是出自丹麥品牌Cecilie Bahnsen，甜美中又不失性感。

歐陽娜娜6月15日剛過完21歲生日。圖／摘自微博
歐陽娜娜6月15日剛過完21歲生日。圖／摘自微博
腳上穿的是代言品牌法國Roger Vivier的黑色低跟皮鞋，還搭配白襪展現復古學院風。圖／摘自微博
腳上穿的是代言品牌法國Roger Vivier的黑色低跟皮鞋，還搭配白襪展現復古學院風。圖／摘自微博
歐陽娜娜6月15日剛過完21歲生日。圖／摘自微博
歐陽娜娜6月15日剛過完21歲生日。圖／摘自微博
綁了兩個魚骨辮的歐陽娜娜一身黑衣，讓人聯想起《阿達一族》的小女孩星期三。圖／摘自微博
綁了兩個魚骨辮的歐陽娜娜一身黑衣，讓人聯想起《阿達一族》的小女孩星期三。圖／摘自微博
身為大陸品牌Peacebird代言人的歐陽娜娜，搶先穿上6月20才要發布的聯名膠囊系列Peacebird x ShuShu／Tong黑色洋裝。圖／摘自微博
身為大陸品牌Peacebird代言人的歐陽娜娜，搶先穿上6月20才要發布的聯名膠囊系列Peacebird x ShuShu／Tong黑色洋裝。圖／摘自微博
歐陽娜娜是中國品牌代言寵兒。圖／摘自微博
歐陽娜娜是中國品牌代言寵兒。圖／摘自微博
出席香水活動穿的碎花瓶口蓬裙洋裝，則是出自中國設計師馬明Ming Ma的作品。圖／摘自微博
出席香水活動穿的碎花瓶口蓬裙洋裝，則是出自中國設計師馬明Ming Ma的作品。圖／摘自微博
出席香水活動穿的碎花瓶口蓬裙洋裝，則是出自中國設計師馬明Ming Ma的作品。圖／摘自微博
出席香水活動穿的碎花瓶口蓬裙洋裝，則是出自中國設計師馬明Ming Ma的作品。圖／摘自微博

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