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好好在家／居家清潔除了酒精能殺菌 4種用品不能少

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
回家後，使用洗手露清洗雙手很重要。圖／摘自Pelexs
回家後，使用洗手露清洗雙手很重要。圖／摘自Pelexs

全民抗疫打擊病毒，許多人都知道要買酒精來殺菌，但在居家之中，除了酒精可以隨時為雙手、各種買來的東西殺菌外，還有許多東西都需要殺菌與清潔，因此只購買酒精是不夠的，家事達人Ashley就表示，居家清潔中，還有4種東西不能少。

首先是清潔家中地板、擦拭家具時時，就可以使用漂白水，Ashley提醒，稀釋比例大概為1：100，而且不能加熱水、其他清潔劑共同使用，漂白水如果濃度過高，也可能會讓雙手過敏受傷，另外稀釋過的漂白水，一定要趕快使用，如果放超過一天以上，殺菌效果會減半，另外Ashley特別強調，使用稀釋漂白水擦拭家中，不要「來回擦」，且清潔用品都要依照區域不同來區隔。

另種必備商品就是殺菌洗衣精，可選擇市面上經過相關認證的殺菌洗衣精，雖然抗疫期間要減少外出，但仍免不了外出，回家後的外出服要趕快清潔，使用殺菌洗衣精可以做到清潔功能，避免病菌滋長。

溫和的洗手露則是清潔必備，回家之後的常洗手大家都知道，但不要只會用酒精，可能會讓手部過敏，這時可以選擇會產生泡泡的洗手露，回家後脫下外出服後，要記得先洗手，才能避免病菌從各種縫隙入侵。

而最後洗完手，別忘了使用一下護手霜，每天使用酒精、洗手，容易讓手部發生紅腫、發癢等狀況，而滋潤、保濕的護手霜，可以讓雙手保持滋潤，但擦完護手乳後，Ashley特別提醒，吃飯前還是要記得洗手，以免病菌從口入。

洗衣服使用抗菌洗衣精。圖／摘自Pelexs
洗衣服使用抗菌洗衣精。圖／摘自Pelexs
洗完手後，別忘了用護手霜，避免手部刺激。圖／摘自Pelexs
洗完手後，別忘了用護手霜，避免手部刺激。圖／摘自Pelexs
清潔時，可使用稀釋的漂白水。圖／摘自Pelexs
清潔時，可使用稀釋的漂白水。圖／摘自Pelexs

酒精

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