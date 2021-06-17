思沙龍：美中俄角力下的島國危機

七大工業國集團（G7）高峰會日前於英國舉行，議題除了新冠疫情、氣候變遷外，台海情勢也躍上版面。身處「第一島鏈」前沿的台灣，對美中俄大國角力的情勢應有何認識？

本周六由龍應台基金會主辦、聯合報系願景工程協辦的思沙龍春季最末場，邀請中研院吳玉山院士主講「普丁的俄式民主和核子武器─俄羅斯的強國夢」，探討普丁強人是如何煉成的、由他代表的「俄羅斯夢」如何將俄式民主和核武揉合在一起。

普丁曾說，「給我20年，還你一個偉大的俄羅斯」。走過20世紀初的革命與建國、1990年蘇聯解體，今日的俄羅斯似乎有意回到三百年前沙皇帝國的位置，強勢推動擴張型國際戰略。在美中俄三角關係的博弈下，夾其中的國家處境又是如何？台灣應該選邊站嗎？

周六思沙龍以國際情勢折射台灣處境，講座由Matters平台創辦人張潔平主持；基於防疫講座全程使用直播軟體Zoom遠距進行，聯合報系願景工程FB粉絲專頁將同步直播。

【活動訊息】

普丁的俄式民主和核子武器─俄羅斯的強國夢

講者：吳玉山 中央研究院院士

主持：張潔平 Matters平台創辦人

時間：6月19日(周六) 14:00-15:30 沙龍

論壇直播資訊，敬請關注活動官網：https://reurl.cc/kZVV89

直播：https://zoomtw.zoom.us/j/99687525731