金牌台啤 X 美秀集團 X 峮峮推熱舞金曲 奧運神應援

「台灣啤酒」支持台灣音樂、體育運動一向不遺餘力，繼今年三月初金牌台啤與「大港開唱」的聯名啤酒限定後，台灣啤酒不僅成為東京奧運中華代表團合作夥伴，近日更和本地樂團「美秀集團」聯手，發表「金光閃閃」歌曲及MV，並喊出「一起成為中華隊」口號，要以音樂和活力，為所有參賽選手以及中華奧林匹克委員會，強力應援。

「金光閃閃」的歌名象徵每位國手都已在國人心中拿下閃亮金牌，MV更安排應援女神「峮峮」大跳量身編排的「閃閃舞」，一起為中華隊加油。歌詞中再唱出「I got golden spirit like a champ」、「讓世界為我喝采」，巧妙結合金牌、榮耀與應援意念。

台灣啤酒並在網路舉辦「金光閃閃應援團」影片募集活動，邀請網友跳出自己風格的閃閃舞送給心中金牌國手。凡拍下自創閃閃舞影片，上傳臉書或instagram社群帳號，加上「想贏的舉手」、「拿金牌挺中華隊」、「taiwanbeer」等標籤，再標註任一奧運選手的個人帳號，台灣啤酒並推出萬元現金和金牌啤酒的抽獎活動，從即日起至8月6日，只要完成以上步驟，就有機會讓應援被選手看見。影片已在活動專屬網頁公布，或可搜尋台灣啤酒youtube官方帳號欣賞。

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