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Onitsuka Tiger帶你登喜馬拉雅山避暑去 秋冬新鞋款視覺帶來急凍感
天氣依舊又悶又熱，但運動時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）已經迫不及待的曝光秋冬新鞋設計，這一次領著大家一起登上喜馬拉雅山避暑去。不只是形象廣告選在雪地拍攝帶來視覺急凍感受，半透明的鞋底也帶出沁涼的特色。
品牌創意總監Andrea Pompilio從歷史鞋款受到啟發，呼應本季的登山靈感，重新賦予登山靴型HMR PEAK TRAINER新風貌。同時因應冬季，BIG LOGO TRAINER PUFFED系列採用厚實的鞋面布料，提升腳踝包覆性，透過簡約單色設計易搭配，也具有保暖功能。ANDREA款也推出二款新設計，翻玩招牌虎爪紋，包括漸層色MOAGE CO搭配寬版虎爪紋，厚底造型反映當下復古風潮；GIGATIA款則以半透明的鞋底與尖頭鞋為特色，繡有纖細的虎爪紋。
而休閒品牌Converse也帶來全新CX未來系列，使用科技發泡材質，提高穿用時的舒適性。Converse更宣布在未來的鞋款推出時，皆會使用CX技術。首波曝光的就包括了Chuck Taylor All Star、Run Star Motion以及Weapon和Aeon Active四款鞋型。其中的Run Star Motion就是自Run Star Hike進化而來，鞋面保持了原有的風格，但加上波浪形厚底和具有雕塑感的外底鞋紋。而經典的Chuck Taylor All Star基於原始款的改良版，採用彈性帆布、CX發泡材質和透明鞋底延條，強化其歷久不衰的元素。
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