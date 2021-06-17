Onitsuka Tiger帶你登喜馬拉雅山避暑去 秋冬新鞋款視覺帶來急凍感

天氣依舊又悶又熱，但運動時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）已經迫不及待的曝光秋冬新鞋設計，這一次領著大家一起登上喜馬拉雅山避暑去。不只是形象廣告選在雪地拍攝帶來視覺急凍感受，半透明的鞋底也帶出沁涼的特色。

品牌創意總監Andrea Pompilio從歷史鞋款受到啟發，呼應本季的登山靈感，重新賦予登山靴型HMR PEAK TRAINER新風貌。同時因應冬季，BIG LOGO TRAINER PUFFED系列採用厚實的鞋面布料，提升腳踝包覆性，透過簡約單色設計易搭配，也具有保暖功能。ANDREA款也推出二款新設計，翻玩招牌虎爪紋，包括漸層色MOAGE CO搭配寬版虎爪紋，厚底造型反映當下復古風潮；GIGATIA款則以半透明的鞋底與尖頭鞋為特色，繡有纖細的虎爪紋。

而休閒品牌Converse也帶來全新CX未來系列，使用科技發泡材質，提高穿用時的舒適性。Converse更宣布在未來的鞋款推出時，皆會使用CX技術。首波曝光的就包括了Chuck Taylor All Star、Run Star Motion以及Weapon和Aeon Active四款鞋型。其中的Run Star Motion就是自Run Star Hike進化而來，鞋面保持了原有的風格，但加上波浪形厚底和具有雕塑感的外底鞋紋。而經典的Chuck Taylor All Star基於原始款的改良版，採用彈性帆布、CX發泡材質和透明鞋底延條，強化其歷久不衰的元素。

Onitsuka Tiger MOAGE CO鞋6,580元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MOAGE CO鞋6,580元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger BIG LOGO TRAINER PUFFED鞋4,580元。圖／Onitsuka Tiger提供

Chuck Taylor All Star CX鞋2,380元起。圖／Converse提供

Converse Run Star Motion鞋3,380元。圖／Converse提供