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在家保養創造儀式感！Aesop身體、臉部到居家選品推薦

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Aesop夜間深層滋養面膜／60ml／3,700元。圖／Aesop提供
Aesop夜間深層滋養面膜／60ml／3,700元。圖／Aesop提供

習慣了每天要出門，但近期台灣人都待在家中防疫，更要好好創造居家保養的儀式感，Aesop推薦從臉部、身體到居家空間的選品，讓每個人在家裡，都能夠對自己更好一點，減輕壓力。

在臉部保養部分，長期在室內、冷氣房，會讓肌膚乾燥、疲憊與缺水，Aseop夜間深層滋養面膜含有多種維他命成分，可以滋潤肌膚，凝霜質地可以讓肌膚感受到平衡，也能作為急救保養使用；另款急救可用瞬間滋潤噴霧，含有玫瑰花瓣，隨時都能喚醒肌膚，常戴口罩後，也可以噴灑來補充水分。

在身體沐浴方面，更要好好洗去疲憊感，與找回純淨舒心，推薦全家人都會喜愛的苦橙香檸身體潔膚露，偏柑橘調的香味，一點點的苦橙帶來沈穩感，並有木質調的味道層次；洗完後可以擦上橙香身體乳霜，同樣以柑橘為主調，並有著橙及檸檬皮精油，加上堅果油萃取物，讓皮膚保持柔滑。

而居家更要創造儀式感，Aesop經典的黃銅薰香座，以純黃銅製成，充滿高質感的設計，可搭配依莎貝薰香油，結合綠薄荷、鼠尾草葉、迷迭香葉等精油，為冥想的最佳伴侶。

Aesop橙香身體乳霜／100ml／1,000元。圖／Aesop提供
Aesop橙香身體乳霜／100ml／1,000元。圖／Aesop提供
Aesop苦橙香檸身體潔膚露／500ml／1,400元。圖／Aesop提供
Aesop苦橙香檸身體潔膚露／500ml／1,400元。圖／Aesop提供
Aesop黃銅薰香座／5,350元。圖／Aesop提供
Aesop黃銅薰香座／5,350元。圖／Aesop提供
Aesop依莎貝薰香油／25ml／1,100元。圖／Aesop提供
Aesop依莎貝薰香油／25ml／1,100元。圖／Aesop提供

台灣人 沐浴

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