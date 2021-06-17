快訊

台中20歲女打完AZ疫苗休克？ 衛生局說明

NBA／76人領先26分還贏不了 老鷹演神奇大逆轉率先聽牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「鋼鐵人」小勞勃道尼腕表抗疫慈善義拍 英雄換你當

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
在拍攝電影時，小勞勃道尼便曾與URWERK品牌人員Yacine Sar一同留影。圖 / 翻攝自URWERK官方網站。
在拍攝電影時，小勞勃道尼便曾與URWERK品牌人員Yacine Sar一同留影。圖 / 翻攝自URWERK官方網站。

獨立製表品牌URWERK於昨日台北時間6月16日深夜於臉書宣布，將拍賣一只「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr）的UR-105 Raging金腕表，腕表曾為小勞勃道尼於電影「復仇者之戰：終局之戰（Avengers Endgame）」中時所配戴，表款拍賣所得並將支持COVID-19新冠肺炎的抗疫工作。

關於小勞勃道尼與URWERK的「連結」，始於小勞勃道尼與漫威漫畫工作室（MARVEL）主動向品牌接觸，讓腕表出現在電影「鋼鐵人（Iron Man）」中。最初收到MARVEL電子郵件的URWERK一度以為是玩笑或惡作劇，直到接到電話才確認了MARVEL與小勞勃道尼的真實合作意願。

是什麼原因讓小勞勃道尼願意主動釋出善意？1997年創立的獨立製表師雙人組品牌URWERK，其特別的「漫遊時針wandering hours」、漫遊衛星小時及分鐘顯示技術，宛如宇宙天體般的運行方式讓小勞勃道尼認為：這就是鋼鐵人電影中男主角東尼史塔克（Tony Stark）應該配戴的風格款式！這段與商業利益無關、無付費的合作關係因而展開。此後URWERK的UR-110 RG腕表曾出現在「蜘蛛人：返校日（Spiderman Homecoming）」片中，而另一只UR-105 CT則出現在「復仇者之戰：終局之戰」中，當「復仇者之戰：終局之戰」在美國東岸與西岸首映時，小勞勃道尼則選擇戴上了第三款的UR-111C黑色腕表。

前述提及三款URWERK手表都已為慈善機構拍賣，現在最終的超級英雄時計：「UR-105 TA RAGING GOLD RDJ」腕表將在URWERK官方e-shop上進行線上競標，並從6月21日（周一）至6月23日（周三）結束。拍賣的收益將分配給RandomActFunding，這是一個由小勞勃道尼與其妻Susan Downey共同創立的慈善組織，以及另一個位在印度對抗COVID-19的慈善NGO組織。

值得一提的是：這也是URWERK第二只為新冠疫情COVID-19慈善義拍腕表，第一只是去年參與義拍的UR-100 GE C-19腕表，並以96,500瑞士法郎，折合台幣約296萬成交。表款原本訂價約138萬元，如欲競標者可在網站上創立帳號並設定自動競標價格，便能參與此次義賣。詳細競拍細節，則可登入下方短網址：https://bit.ly/3gBywOH ，得到更多資訊。

收藏一只有超級英雄概念的奢華腕表或不困難，只要「銀彈」充裕，但收藏一只真正被超級英雄配戴、而且還能做公益的奢華腕表，這是不是有趣多了？

UR-105 TA RAGING GOLD RDJ腕表將在URWERK官方e-shop上進行線上競標，並從6月21日（周一）至6月23日（周三）結束。圖 / 翻攝自URWERK官方網站。
UR-105 TA RAGING GOLD RDJ腕表將在URWERK官方e-shop上進行線上競標，並從6月21日（周一）至6月23日（周三）結束。圖 / 翻攝自URWERK官方網站。
使用ARCAP銅鎳合金UR 5.0的自動上鍊機芯以雙渦輪調節，動力儲存48小時。圖 / 翻攝自URWERK官方網站。
使用ARCAP銅鎳合金UR 5.0的自動上鍊機芯以雙渦輪調節，動力儲存48小時。圖 / 翻攝自URWERK官方網站。
經夜光處理的表面，夜間也能讀時，讓人聯想到銀河星空的浩瀚無窮。圖 / 翻攝自URWERK官方網站。
經夜光處理的表面，夜間也能讀時，讓人聯想到銀河星空的浩瀚無窮。圖 / 翻攝自URWERK官方網站。
UR-100的漫遊衛星小時及分鐘顯示技術，將讓衛星小時轉頭沿鮮綠色的分鐘刻度滑行。圖 / URWERK提供。
UR-100的漫遊衛星小時及分鐘顯示技術，將讓衛星小時轉頭沿鮮綠色的分鐘刻度滑行。圖 / URWERK提供。
URWERK的UR-110 RG腕表曾出現在「蜘蛛人：返校日（Spiderman Homecoming）」片中，電影宣傳時小勞勃道尼也曾配戴上手。圖 / 翻攝自 ig @ robertdowneyjr 。
URWERK的UR-110 RG腕表曾出現在「蜘蛛人：返校日（Spiderman Homecoming）」片中，電影宣傳時小勞勃道尼也曾配戴上手。圖 / 翻攝自 ig @ robertdowneyjr 。
表款側邊並有小勞勃道尼英文名字Robert Downey Jr的縮寫RDJ字樣。圖 / 翻攝自URWERK官方網站。
表款側邊並有小勞勃道尼英文名字Robert Downey Jr的縮寫RDJ字樣。圖 / 翻攝自URWERK官方網站。
URWERK第一只為新冠疫情COVID-19參與義拍的UR-100 GE C-19腕表，2020年曾以96,500瑞士法郎折合台幣約296萬成交。圖 / URWERK提供。
URWERK第一只為新冠疫情COVID-19參與義拍的UR-100 GE C-19腕表，2020年曾以96,500瑞士法郎折合台幣約296萬成交。圖 / URWERK提供。

腕表 COVID-19 電影

延伸閱讀

易飛網布局抗疫商品 告捷

國華高球俱樂部會長捐視訊報案系統 幫助淡水員警抗疫

金門佛教會捐防疫物資給第一線工作人員 盼齊心抗疫

紓困4.0預算18日拚三讀 游錫堃：共體時艱抗疫

相關新聞

一起撐下去！農產供應鏈自救 推團購、蔬果箱、調理包

疫情嚴峻，百業蕭條，特別是餐飲業、餐廳幾乎關門，不少團膳業者、餐廳老闆、農會自救，推出調理包、團購、蔬菜箱，希望找各種新...

在家保養創造儀式感！Aesop身體、臉部到居家選品推薦

習慣了每天要出門，但近期台灣人都待在家中防疫，更要好好創造居家保養的儀式感，Aesop推薦從臉部、身體到居家空間的選品，...

「鋼鐵人」小勞勃道尼腕表抗疫慈善義拍 英雄換你當

獨立製表品牌URWERK於昨日台北時間6月16日深夜於臉書宣布，將拍賣一只「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downe...

雙層濾網抑菌 台灣三洋健康冷氣助防疫

三級警戒持續，宅在家成為最佳防疫措施，迎接夏季節節高升的氣溫，健康除菌也成為消費者選購冷氣的重要條件，掌握居家好空氣更兼...

Panasonic空調健康又省電 居家防疫安心

夏日防疫時期，在家吹冷氣不僅要吹得舒適，更要有安心的居家空氣品質！最近因為疫情三級警戒，讓許多民眾幾乎足不出戶，居家防疫...

燦坤「同島一心」 優惠專案開跑

6月進入夏至節令，但疫情依舊嚴峻，全台須齊心抗疫。在政府宣導居家防疫之際，民眾也需要打造更舒適涼爽的空間，燦坤特別推出「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。