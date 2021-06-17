「鋼鐵人」小勞勃道尼腕表抗疫慈善義拍 英雄換你當

獨立製表品牌URWERK於昨日台北時間6月16日深夜於臉書宣布，將拍賣一只「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr）的UR-105 Raging金腕表，腕表曾為小勞勃道尼於電影「復仇者之戰：終局之戰（Avengers Endgame）」中時所配戴，表款拍賣所得並將支持COVID-19新冠肺炎的抗疫工作。

關於小勞勃道尼與URWERK的「連結」，始於小勞勃道尼與漫威漫畫工作室（MARVEL）主動向品牌接觸，讓腕表出現在電影「鋼鐵人（Iron Man）」中。最初收到MARVEL電子郵件的URWERK一度以為是玩笑或惡作劇，直到接到電話才確認了MARVEL與小勞勃道尼的真實合作意願。

是什麼原因讓小勞勃道尼願意主動釋出善意？1997年創立的獨立製表師雙人組品牌URWERK，其特別的「漫遊時針wandering hours」、漫遊衛星小時及分鐘顯示技術，宛如宇宙天體般的運行方式讓小勞勃道尼認為：這就是鋼鐵人電影中男主角東尼史塔克（Tony Stark）應該配戴的風格款式！這段與商業利益無關、無付費的合作關係因而展開。此後URWERK的UR-110 RG腕表曾出現在「蜘蛛人：返校日（Spiderman Homecoming）」片中，而另一只UR-105 CT則出現在「復仇者之戰：終局之戰」中，當「復仇者之戰：終局之戰」在美國東岸與西岸首映時，小勞勃道尼則選擇戴上了第三款的UR-111C黑色腕表。

前述提及三款URWERK手表都已為慈善機構拍賣，現在最終的超級英雄時計：「UR-105 TA RAGING GOLD RDJ」腕表將在URWERK官方e-shop上進行線上競標，並從6月21日（周一）至6月23日（周三）結束。拍賣的收益將分配給RandomActFunding，這是一個由小勞勃道尼與其妻Susan Downey共同創立的慈善組織，以及另一個位在印度對抗COVID-19的慈善NGO組織。

值得一提的是：這也是URWERK第二只為新冠疫情COVID-19慈善義拍腕表，第一只是去年參與義拍的UR-100 GE C-19腕表，並以96,500瑞士法郎，折合台幣約296萬成交。表款原本訂價約138萬元，如欲競標者可在網站上創立帳號並設定自動競標價格，便能參與此次義賣。詳細競拍細節，則可登入下方短網址：https://bit.ly/3gBywOH ，得到更多資訊。