一起撐下去！農產供應鏈自救 推團購、蔬果箱、調理包

疫情嚴峻，百業蕭條，特別是餐飲業、餐廳幾乎關門，不少團膳業者、餐廳老闆、農會自救，推出調理包、團購、蔬菜箱，希望找各種新的消費模式，找工作給員工做，「一起撐下去」。

斗南鎮農會憑藉馬鈴薯、胡蘿蔔等蔬果專區優勢，也在這波疫情當中推出蔬菜箱，並在北部冷藏物流卡關當下，結合在地團膳業者冷藏物流車，自己配送大宗企業團購，50箱以上為一個卸貨點。

農會供銷部主任張耀裕表示，突然這麼大的量，農會的應變能力要強，也考驗職員抗壓能力；斗南鎮農會也是重要的稻米產區，但現階段餐飲業務用米消費下滑，做防疫蔬菜箱、結合包裝米宅配，要找一些其他工作，養活米廠包裝員。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，「不只我們在自救、大家都在自救」，團膳業者最大宗就是學校午餐供應，因此會向各廠商進食材，有豬肉、雞肉、蔬菜、水果，現在學校午餐停擺、團膳業務蕭條，接下來還放暑假，因此就結合團膳業者的優勢，推出蔬菜箱、水果箱、魚肉箱，並有自己原本要配送學校午餐的物流冷藏車配送。

陳明信說，供應學校午餐有各式各樣的食材盤商，除了做生鮮的食材箱配送因應疫情需求以外，也推出調理包，比如與供應KTV調理餐點的業者合作，提供經典牛肉麵調理包；結合原本團膳業者原本就有的廚師，把原本生鮮的雞肉、豬肉、牛肉做成各式各樣的調理包冷凍販售。

他說，以他的公司為例，現階段一周開一次廚房，昨日半天生產加上清洗，工時就8小時，跟原本上班時間一樣，這樣也動用12名員工，原本這些正職員工、計時員工都是休息的，因為公司這樣的調整，也重新動起來、有收入；他認為企業要動不能完全休息，必須要暖機、熱機，若企業停滯就會退步，帶著幕僚、員工以及供應雞豬牛、蔬果食材的盤商、農民找出路，不要因為今年這長達三個半月的暑假就停滯，「要一起撐過去」。

肉牛協會理事長張志名表示，由於現在餐廳業務幾乎停擺，但宅配電商業績暴增五倍，兩者相比無法打平，但他已將原本餐廳員工調往牛肉分切室，協助分切與網購宅配，並趁機會更新各項餐廳設備，並進行各項異業結盟，希望能與原本上下游的工作夥伴，一起撐到疫情舒緩的那一天。