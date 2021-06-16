戴資穎、陳漢典跨界混雙組合 揭露最愛用Uber Eats點國民美食

疫情期間許多人天天離不開美食外送平台，繼各種意想不到的「今晚我想來點」絕妙組合之後，Uber Eats再宣布最新雙代言人由世界羽球球后戴資穎（小戴）及陳漢典擔任，是首組橫跨藝能界及體育界的混雙組合。而隨著全新廣告上線，Uber Eats也宣布新一波優惠活動，即日起至6月29日，新用戶輸入「正港送三百」，即可享2次訂單金額滿299元折抵150元優惠；此外，即日起至7月6日期間，點購肯德基餐點滿319元折70元。第二波強檔優惠活動將於6月30日至7月27日推出，點購麥當勞來點大麥克蜜腿餐即享一份免費中薯。

首波釋出的最新「今晚我想來點」影片中，小戴與漢典在三合院內看似在切磋球藝，隨著鏡頭一轉卻是用電蚊拍在攻擊蚊子，陳漢典運動員魂上身激動揮拍，與世界球后戴資穎冷靜專業的身姿呈現趣味對比，最後由戴資穎電光一閃成功擊斃蚊子，絕妙反轉的互動讓人莞爾一笑。而影片場景更在藝術表現下足功夫，找來新銳美術指導陳熹弘統籌，並且邀請質感大師陳新發（阿發師）打造出逼真的三合院，以及國寶級噴畫師李錫堅大師在背景加上栩栩如生的雲朵，除了讓影片增添台灣在地文化氣息，也隱藏了一些與本土文化強烈連結的小彩蛋讓觀眾們發掘。