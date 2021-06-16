米其林一星鹽之華外帶餐盒 宛如打開珠寶盒般驚喜

因應疫情變化，米其林一星餐廳鹽之華開業15年以來，首次推出外帶餐盒。主廚黎俞君以繽紛豐盛的套餐形式，將餐前的自製麵包、麵包棒與手工麵包、花束生菜沙拉、蔬果沙拉、湯品，到主菜、副主菜、天婦羅及多款蔬菜、3款甜點，以法式餐盒方式完整呈現。外帶回家後將餐點通通擺上餐桌，就是一頓豐盛的佳餚，讓人感到宛如打開珠寶盒般地驚喜。

鹽之華主廚黎俞君表示：「此次外帶餐盒菜色設計，是防疫宅家這兩週以來，我在家習慣的飲食方式，多攝取蔬果，在炎炎夏日中更加清爽消暑。」

黎俞君為了讓飲食營養達到均衡，在這次設計的外帶菜單中，特別增加大量蔬菜，像是「花束生菜沙拉」，就有紅橡木、綠橡木、紅捲、綠火焰、紅火焰、酸膜、甜菜苗、芥菜苗、金水菜、芝麻葉與小農食用花朵，種類多達10種，搭配經典法式醬，清爽開胃。

在呈現上也富含巧思，以花束造型裝盛生菜，看起來就像一束美麗的鮮花，擺上餐桌更加賞心悅目。此外，還有「蔬果沙拉」，以荔枝、發酵水蜜桃、柳橙、紫洋芋、百香果分子球、紫葡萄…等多款水果組成。

鹽之華外帶餐盒共有兩款，分別以不同的主菜，搭配對應的副主菜。1500元餐盒主菜是「烤薩索雞與彩色蘿蔔」，搭配副主菜烤鮭魚；2000元餐盒主菜是「龍眼木烤特級安格斯肋眼牛排」，搭配副主菜北海道煎干貝與綠檸檬。兩款餐盒皆附麵包棒、手工麵包、花束生菜沙拉、蔬果沙拉、湯品、三款甜點。

「烤薩索雞與彩色蘿蔔」選用法國紅標認證的薩索雞（SASSO）的雞腿與雞胸肉二部位，雞腿以酥炸料理呈現，雞胸肉則以龍眼木柴燒香烤增添香氣，淋上牛蒡與雞肉熬煮的濃郁醬汁，風味迷人。副主菜嚴選挪威鮭魚，以先煎後烤保有鮭魚柔嫩的肉質。

「龍眼木烤特級安格斯肋眼牛排」選用美國安格斯冷藏肋眼牛肉，以龍眼木柴燒，呈現牛排原始風味，搭配以切片洋芋與起司、牛奶、荳蔻焗烤的千層洋芋。副主菜為北海道干貝搭配以綠檸檬果肉熬煮的醬汁，炎炎夏日享用相當開胃。

餐盒中除了主菜，還有豐富的精彩配菜；蔬菜依照種類的不同，使用不同烹調方式。彩色蘿蔔、櫛瓜、南瓜等根莖類蔬菜，以燉煮方式；烤蔬菜部分則有玉米筍、皎白筍、甜椒、香菇、蘑菇、綠蘆筍、杏鮑菇…等，用龍眼木炭烤增添香氣口感。除了蔬菜，還有天婦羅，主要有炸茄子、炸中卷兩品項。主食則提供藜麥有機米飯或皇家洋芋泥選擇（二選一）。

在湯品方面，主要以蔬菜為基底，黎俞君依照當日食材製作，有牛肝菌菇、白蘆筍濃湯等。

在甜點部分，黎俞君以外帶方便易食，品嚐時無須任何餐具即可享用的想法，設計三款閃電泡芙。她嚴選台灣新鮮高品質雞蛋來製作：「溫度掌握很重要，要在適當的溫度將蛋液緩慢的放入，否則將影響泡芙的膨脹。」。

黎俞君這次共設計三款口味閃電泡芙，包括使用大甲芋頭搭配金桔，口感綿密的「芋頭金桔泡芙」；來自彰化花壇的當令茉莉花搭配埔里百香果，滋味酸甜的「百香果茉莉花泡芙」；還有以格蘭菲迪（Glenfiddich） 12年威士忌與帶有莓果香氣的墨西哥CACAO BARRY巧克力製作的、大人系口味的「威士忌香蕉餡與核桃巧克力慕斯泡芙」。

◎鹽之華法式餐廳Fleur de sel

電話：（04）2252-0991