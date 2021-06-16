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FENDI暢遊視覺系的夏天 就是需要滿滿儀式感的迷幻場景
FENDI在今年夏季推出的限量Vertigo系列，以黃色、藍色的明亮色彩成為KOL大舉分享在社群的穿搭，品牌再度釋出第二波以沙灘幻境為背景的形象圖片，張張精采有趣，自主宅在家的時光裡看起來特別有夏日的儀式感，頗具望梅止渴的趣味，也同步曝光了可愛的Mon Tresor水桶包、海灘巾、性感泳衣等單品。
Vertigo系列是FENDI與紐約視覺藝術家Sarah Coleman的二度合作，運用Vertigo的暈眩之字意，來表現品牌FF Logo的扭曲變化，繼早前的時裝、漁夫帽、Peekaboo、Baguette等單品之後，FENDI再推沙灘形象大片，妝點夏日的繽紛時尚，搶眼吸睛的配色和洋溢熱情的構圖，展現青春無畏的歡樂視覺。
沙灘形象大片以海濱旅遊的嬉戲為背景，來展現男女泳裝、包款、配件、衝浪板等，除了比基尼外，FENDI Vertigo大容量的Sunshine Shopper、沙灘巾也散發濃濃海洋度假風，此外，輕巧可愛的Mon Tresor水桶包、扭曲花紋的垂直或水平Packaging硬殼包，以及FF皮革脫鞋、運動鞋到精緻的皮革杯套組等，即日起都在官網販售，也讓人期待疫情之後奔向大海的夏天。
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