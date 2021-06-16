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FENDI暢遊視覺系的夏天 就是需要滿滿儀式感的迷幻場景

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
黃色萊卡面料比基尼18,900元、中型黃色FENDI Sunshine棉質鉤針編織手提袋10萬6,000元。圖／FENDI提供
黃色萊卡面料比基尼18,900元、中型黃色FENDI Sunshine棉質鉤針編織手提袋10萬6,000元。圖／FENDI提供

FENDI在今年夏季推出的限量Vertigo系列，以黃色、藍色的明亮色彩成為KOL大舉分享在社群的穿搭，品牌再度釋出第二波以沙灘幻境為背景的形象圖片，張張精采有趣，自主宅在家的時光裡看起來特別有夏日的儀式感，頗具望梅止渴的趣味，也同步曝光了可愛的Mon Tresor水桶包、海灘巾、性感泳衣等單品。

Vertigo系列是FENDI與紐約視覺藝術家Sarah Coleman的二度合作，運用Vertigo的暈眩之字意，來表現品牌FF Logo的扭曲變化，繼早前的時裝、漁夫帽、Peekaboo、Baguette等單品之後，FENDI再推沙灘形象大片，妝點夏日的繽紛時尚，搶眼吸睛的配色和洋溢熱情的構圖，展現青春無畏的歡樂視覺。

沙灘形象大片以海濱旅遊的嬉戲為背景，來展現男女泳裝、包款、配件、衝浪板等，除了比基尼外，FENDI Vertigo大容量的Sunshine Shopper、沙灘巾也散發濃濃海洋度假風，此外，輕巧可愛的Mon Tresor水桶包、扭曲花紋的垂直或水平Packaging硬殼包，以及FF皮革脫鞋、運動鞋到精緻的皮革杯套組等，即日起都在官網販售，也讓人期待疫情之後奔向大海的夏天。

FENDI釋出第二波Vertigo系列以沙灘幻境為背景的形象圖片。圖／FENDI提供
FENDI釋出第二波Vertigo系列以沙灘幻境為背景的形象圖片。圖／FENDI提供
Vertigo沙灘形象大片展現男女泳裝及各式配件。圖／FENDI提供
Vertigo沙灘形象大片展現男女泳裝及各式配件。圖／FENDI提供
黃色萊卡面料健身套裝（不含外套）24,500元、黃色FF皮革涼鞋，24,500元。。圖／FENDI提供
黃色萊卡面料健身套裝（不含外套）24,500元、黃色FF皮革涼鞋，24,500元。。圖／FENDI提供
白色針織T恤18,900元、萊卡泳褲21,600元、白色布質涼鞋24,500元、藍色帆布漁夫帽16,300元。圖／FENDI提供
白色針織T恤18,900元、萊卡泳褲21,600元、白色布質涼鞋24,500元、藍色帆布漁夫帽16,300元。圖／FENDI提供
模特兒胸前掛著PEEK-A-PHONE黃色皮革手拿包32,500元，手拿藍、黃色亮面帆布手提袋各63,000元。圖／FENDI提供
模特兒胸前掛著PEEK-A-PHONE黃色皮革手拿包32,500元，手拿藍、黃色亮面帆布手提袋各63,000元。圖／FENDI提供
模特兒選搭垂直盒拼色FF Vertigo皮革手袋59,000元；（右）拼色FF Vertigo皮革手袋10萬元。圖／FENDI提供
模特兒選搭垂直盒拼色FF Vertigo皮革手袋59,000元；（右）拼色FF Vertigo皮革手袋10萬元。圖／FENDI提供
黃色科技尼龍低筒運動鞋，30,500元。圖／FENDI提供
黃色科技尼龍低筒運動鞋，30,500元。圖／FENDI提供
藍色Mon Tresor亮面帆布迷你水桶包，55,000元。圖／FENDI提供
藍色Mon Tresor亮面帆布迷你水桶包，55,000元。圖／FENDI提供
FENDI釋出第二波Vertigo沙灘形象片，以歡樂的濱海度假氣息為主。圖／FENDI提供
FENDI釋出第二波Vertigo沙灘形象片，以歡樂的濱海度假氣息為主。圖／FENDI提供
FENDI釋出第二波Vertigo沙灘形象片，以歡樂的濱海度假氣息為主。圖／FENDI提供
FENDI釋出第二波Vertigo沙灘形象片，以歡樂的濱海度假氣息為主。圖／FENDI提供
白色棉質浴袍30,500元、黃色棉質沙灘巾11,500元。圖／FENDI提供
白色棉質浴袍30,500元、黃色棉質沙灘巾11,500元。圖／FENDI提供

沙灘 FENDI 品牌

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