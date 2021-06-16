FENDI暢遊視覺系的夏天 就是需要滿滿儀式感的迷幻場景

FENDI在今年夏季推出的限量Vertigo系列，以黃色、藍色的明亮色彩成為KOL大舉分享在社群的穿搭，品牌再度釋出第二波以沙灘幻境為背景的形象圖片，張張精采有趣，自主宅在家的時光裡看起來特別有夏日的儀式感，頗具望梅止渴的趣味，也同步曝光了可愛的Mon Tresor水桶包、海灘巾、性感泳衣等單品。

Vertigo系列是FENDI與紐約視覺藝術家Sarah Coleman的二度合作，運用Vertigo的暈眩之字意，來表現品牌FF Logo的扭曲變化，繼早前的時裝、漁夫帽、Peekaboo、Baguette等單品之後，FENDI再推沙灘形象大片，妝點夏日的繽紛時尚，搶眼吸睛的配色和洋溢熱情的構圖，展現青春無畏的歡樂視覺。