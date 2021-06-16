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天文學變成裝飾藝術！ 梵克雅寶用珠寶捕捉浩瀚宇宙

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Saturne胸針，白K金與黃K金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Saturne胸針，白K金與黃K金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供

埋藏黑土間發光的各種寶石，或許是人類最能接近天空宇宙的方式 -- 梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）全球總裁及首席執行官Nicolas Bos在全新Sous les étoiles高級珠寶系列全球媒體線上發表會上說。

Sous les étoiles在法文中，是仰望星空的意思。梵克雅寶從文學及科學傳統中汲取靈感，從希臘哲學到卡米伊弗拉馬利翁（Camille Flammarion）19世紀經典「大眾天文學」（Astronomie Populaire），甚至NASA的天文照片，全系列共逾150件頂級珠寶，企圖捕捉無窮浩瀚宇宙的豐富面向，以連線的方式在雲端揭開面紗。

將天文翻譯成珠寶語彙

今年4月梵克雅寶在台舉辦的高級珠寶展上，曾有少件Sous les étoiles系列低調現身。大自然向來是品牌一大靈感來源，文學作品亦是，如凡爾納（Jules Verne）「奇異旅行」（Voyages extraordinaires）就是2010年同名高級珠寶系列的創作泉源。Sous les étoiles系列珠寶從宇宙星辰的輪廓和色彩出發，Nicolas Bos更特地精選6件深具代表性的珠寶，分別解說這個奇幻的珠寶創作之旅；其中構成當代珠寶的創作歷程的設計、選石、工藝三個面向，分別呈現了不同的挑戰。

以珠寶呈現的宇宙，有手法具象的如Saturne土星胸針，密鑲鑽石組成璀璨雲體，包覆皺紋金工雕琢的土星，是梵克雅寶60、70年代常見的工藝。也有較為抽象幾何的，例如Explosion stellaire可轉換式項鍊，融匯土星環、衛星、和恆星爆炸的現象，可拆成2條項鍊共4種配戴方式，鉸接結構複雜，並精密地以白K金鑲嵌7克拉主鑽、玫瑰金鑲嵌兩顆藍寶石，完美彰顯寶石特色。

承襲克雅寶女性形象（Feminine Figures）傳統的Deesse Mercure胸針，是設計挑戰。Nicolas Bos說，希臘羅馬神話中行星和神的緊密關係，水星女神的形象彷彿穿上優雅的星光，精緻的服裝與精雕細琢的體態是3D立體的，因此設計師在繪圖時每個角度、細節都要非常明確精準。女神手捧象徵水晶的白色蛋白石，臉部的玫瑰切割鑽石則是梵克雅寶的傳統。

古老的寶石如地底星辰

在創作過程中，梵克雅寶也諮詢了天體物理學家Isabelle Grenier。她表示，天體壯麗多變的奇景，色彩層次變化萬千，難以繪畫表達，但奇妙地是卻能透過寶石體現。Iwamoto戒指以26.41克拉八角形斯里蘭卡藍寶石明亮深邃的藍調，映襯1.08克拉六角形通透的祖母綠，描繪2018年日本業餘天文愛好者岩本拍到的岩本彗星，其藍綠色光芒將在3390年後才會再度照耀地球。

傳統多以藍色表現天空宇宙、綴上白鑽作為星辰，然而真正的銀河斑斕繽紛，細緻到超越我們可見的光譜。Antennae可前後互換配戴方式的項鍊，以154顆總重約417克拉的彩色剛玉，描繪18世紀末發現兩個渦狀星河碰撞時星體噴發的觸鬚現象，沿著項鍊線條漸層變幻的大量彩色剛玉由深、至淺，囊括了深藍至粉紅所有的色調，猶如馬賽克般，共花了2年時間配色，是Nicolas Bos心目中最能表現梵克雅寶選石功力的代表作品。

黃金之手成就工藝

在探索天空與星際之際，梵克雅寶很早便發現隱秘式鑲嵌非常適合用來呈現某些宇宙奇景；Boucle cosmique鑽石項鍊正是這樣的作品。這條項鍊描繪的是離太陽數千光年、名為雷神頭盔的星雲，中央簇擁著綠色光芒氣泡狀的恆星。Nicolas Bos說：「我們以1930年代研發的隱密式鑲嵌技術來詮釋這個星雲的輪廓與藍色漩渦，深藍色逐漸延伸到淺色星芒，整個項鍊的線條猶如緞帶繞頸，就像著名的Zip項鍊一樣，是梵克雅寶高級訂製服傳統的線條；右側則以方形、圓形、梯形等不同形狀的鑽石，組成主視覺。」

同樣運用隱密式鑲嵌技術的Terre et Lune手鐲，由工藝大師「Mains d’Or黃金之手」將這個精巧的技術用於圓弧表面，刻畫出地球之美。所使用的藍寶石均經二次切割以貼合立體弧形，貫穿腰身的玫瑰金線象徵赤道。月球則以倒置的鑽石塑造不平整的效果。作品讓人想起克卜勒短篇「The Dream, or Lunar Astronomy」，在夢中漫步月球、回望地球與太陽、了解宇宙運行的奧秘後夢醒的故事。「這部浪漫的17世紀小說，或許就是當代天文學的先河，」Nicolas Bos在訪問中特別簡述了這部小說，「我很喜歡這個故事。」

梵克雅寶全新Sous les etoiles高級珠寶系列形象圖。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶全新Sous les etoiles高級珠寶系列形象圖。圖／梵克雅寶提供
卡米伊弗拉馬利翁著「大眾天文學」第五篇「彗星」的版畫。圖／梵克雅寶提供
卡米伊弗拉馬利翁著「大眾天文學」第五篇「彗星」的版畫。圖／梵克雅寶提供
Andromede皇冠的可拆卸胸針，白K金與玫瑰金鑲嵌一顆約2.50克拉鑽石，兩顆分別為1.04及1.01克拉梨形鑽石，粉紅色藍寶石，鑽石。圖／梵克雅寶提供
Andromede皇冠的可拆卸胸針，白K金與玫瑰金鑲嵌一顆約2.50克拉鑽石，兩顆分別為1.04及1.01克拉梨形鑽石，粉紅色藍寶石，鑽石。圖／梵克雅寶提供
Terre et Lune手鐲，玫瑰金與白K金、隱密式鑲嵌藍寶石、黃色及白色鑽石。圖／梵克雅寶提供
Terre et Lune手鐲，玫瑰金與白K金、隱密式鑲嵌藍寶石、黃色及白色鑽石。圖／梵克雅寶提供
卡米伊弗拉馬利翁著「大眾天文學」插畫7「眾日照耀的世界」，是此次創作的靈感來源之一。圖／梵克雅寶提供
卡米伊弗拉馬利翁著「大眾天文學」插畫7「眾日照耀的世界」，是此次創作的靈感來源之一。圖／梵克雅寶提供
Halley項鍊可互換式圖騰的戒指。圖／梵克雅寶提供
Halley項鍊可互換式圖騰的戒指。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶全新Sous les etoiles高級珠寶系列形象圖。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶全新Sous les etoiles高級珠寶系列形象圖。圖／梵克雅寶提供
Halley鑲嵌可互換式圖騰的項鍊和戒指，白K金與黃K金鑲嵌一顆重11.29克拉的艷彩黃鑽、一顆重3.26克拉的DFL級梨形鑽石、黃鑽及白鑽。圖／梵克雅寶提供
Halley鑲嵌可互換式圖騰的項鍊和戒指，白K金與黃K金鑲嵌一顆重11.29克拉的艷彩黃鑽、一顆重3.26克拉的DFL級梨形鑽石、黃鑽及白鑽。圖／梵克雅寶提供
Andromede皇冠即可拆卸胸針，白K金與玫瑰金鑲嵌一顆2.67克拉梨形切割馬達加斯加藍寶石，藍色及粉紅色剛玉，鑽石。圖／梵克雅寶提供
Andromede皇冠即可拆卸胸針，白K金與玫瑰金鑲嵌一顆2.67克拉梨形切割馬達加斯加藍寶石，藍色及粉紅色剛玉，鑽石。圖／梵克雅寶提供
Donati戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌兩顆各重3.11和3.07克拉的梨形莫桑比克紅寶石、一顆1.42克拉的梨形鑽石、粉紅藍寶石和鑽石。圖／梵克雅寶提供
Donati戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌兩顆各重3.11和3.07克拉的梨形莫桑比克紅寶石、一顆1.42克拉的梨形鑽石、粉紅藍寶石和鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Sous les etoiles高級珠寶系列將宇宙星體化作珠寶。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Sous les etoiles高級珠寶系列將宇宙星體化作珠寶。圖／梵克雅寶提供
Antennae可前後互換的項鍊，白K金鑲嵌154顆共重417.33克拉的枕形及橢圓形切割粉紅色和紫色馬達加斯加剛玉、藍寶石、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Antennae可前後互換的項鍊，白K金鑲嵌154顆共重417.33克拉的枕形及橢圓形切割粉紅色和紫色馬達加斯加剛玉、藍寶石、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶全球總裁暨首席執行官Nicolas Bos。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶全球總裁暨首席執行官Nicolas Bos。圖／梵克雅寶提供
Antennae可前後互換的項鍊，白K金鑲嵌154顆共重417.33克拉的枕形及橢圓形切割粉紅色和紫色馬達加斯加剛玉、藍寶石、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Antennae可前後互換的項鍊，白K金鑲嵌154顆共重417.33克拉的枕形及橢圓形切割粉紅色和紫色馬達加斯加剛玉、藍寶石、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Galaxie Secrete高級珠寶腕表，白K金鑲嵌一顆重8.05克拉的橢圓形切割馬達加斯加藍寶石、彩色剛玉、鑽石、石英機芯。圖／梵克雅寶提供
Galaxie Secrete高級珠寶腕表，白K金鑲嵌一顆重8.05克拉的橢圓形切割馬達加斯加藍寶石、彩色剛玉、鑽石、石英機芯。圖／梵克雅寶提供
Iwamoto戒指，白K金鑲嵌一顆26.41克拉八角形切割斯里蘭卡藍寶石、一顆1.08克拉六角形切割哥倫比亞祖母綠、祖母綠、綠色碧璽、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Iwamoto戒指，白K金鑲嵌一顆26.41克拉八角形切割斯里蘭卡藍寶石、一顆1.08克拉六角形切割哥倫比亞祖母綠、祖母綠、綠色碧璽、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Deesse Mercure胸針，白K金與黃K金鑲嵌一顆重5.10克拉的蛋面切割白色蛋白石、紅寶石、粉紅色藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Deesse Mercure胸針，白K金與黃K金鑲嵌一顆重5.10克拉的蛋面切割白色蛋白石、紅寶石、粉紅色藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶發表全新Sous les étoiles系列頂級珠寶。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶發表全新Sous les étoiles系列頂級珠寶。圖／梵克雅寶提供
Explosion stellaire可轉換式項鍊，白K金與玫瑰金鑲嵌兩顆分別為13.40及7.56克拉的斯里蘭卡藍寶石，一顆5.09克拉的祖母綠式切割鑽石、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Explosion stellaire可轉換式項鍊，白K金與玫瑰金鑲嵌兩顆分別為13.40及7.56克拉的斯里蘭卡藍寶石，一顆5.09克拉的祖母綠式切割鑽石、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Doubles galaxies 胸針，玫瑰金鑲嵌一顆7.24克拉的橢圓形切割馬達加斯加紫色剛玉、一顆6.06克拉的橢圓形切割馬達加斯加粉紅色剛玉、粉紅色剛玉、紫色剛玉、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Doubles galaxies 胸針，玫瑰金鑲嵌一顆7.24克拉的橢圓形切割馬達加斯加紫色剛玉、一顆6.06克拉的橢圓形切割馬達加斯加粉紅色剛玉、粉紅色剛玉、紫色剛玉、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

珠寶 鑽石

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