天文學變成裝飾藝術！ 梵克雅寶用珠寶捕捉浩瀚宇宙

埋藏黑土間發光的各種寶石,或許是人類最能接近天空宇宙的方式 -- 梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)全球總裁及首席執行官Nicolas Bos在全新Sous les étoiles高級珠寶系列全球媒體線上發表會上說。

Sous les étoiles在法文中,是仰望星空的意思。梵克雅寶從文學及科學傳統中汲取靈感,從希臘哲學到卡米伊弗拉馬利翁(Camille Flammarion)19世紀經典「大眾天文學」(Astronomie Populaire),甚至NASA的天文照片,全系列共逾150件頂級珠寶,企圖捕捉無窮浩瀚宇宙的豐富面向,以連線的方式在雲端揭開面紗。

將天文翻譯成珠寶語彙

今年4月梵克雅寶在台舉辦的高級珠寶展上,曾有少件Sous les étoiles系列低調現身。大自然向來是品牌一大靈感來源,文學作品亦是,如凡爾納(Jules Verne)「奇異旅行」(Voyages extraordinaires)就是2010年同名高級珠寶系列的創作泉源。Sous les étoiles系列珠寶從宇宙星辰的輪廓和色彩出發,Nicolas Bos更特地精選6件深具代表性的珠寶,分別解說這個奇幻的珠寶創作之旅;其中構成當代珠寶的創作歷程的設計、選石、工藝三個面向,分別呈現了不同的挑戰。

以珠寶呈現的宇宙,有手法具象的如Saturne土星胸針,密鑲鑽石組成璀璨雲體,包覆皺紋金工雕琢的土星,是梵克雅寶60、70年代常見的工藝。也有較為抽象幾何的,例如Explosion stellaire可轉換式項鍊,融匯土星環、衛星、和恆星爆炸的現象,可拆成2條項鍊共4種配戴方式,鉸接結構複雜,並精密地以白K金鑲嵌7克拉主鑽、玫瑰金鑲嵌兩顆藍寶石,完美彰顯寶石特色。

承襲克雅寶女性形象(Feminine Figures)傳統的Deesse Mercure胸針,是設計挑戰。Nicolas Bos說,希臘羅馬神話中行星和神的緊密關係,水星女神的形象彷彿穿上優雅的星光,精緻的服裝與精雕細琢的體態是3D立體的,因此設計師在繪圖時每個角度、細節都要非常明確精準。女神手捧象徵水晶的白色蛋白石,臉部的玫瑰切割鑽石則是梵克雅寶的傳統。

古老的寶石如地底星辰

在創作過程中,梵克雅寶也諮詢了天體物理學家Isabelle Grenier。她表示,天體壯麗多變的奇景,色彩層次變化萬千,難以繪畫表達,但奇妙地是卻能透過寶石體現。Iwamoto戒指以26.41克拉八角形斯里蘭卡藍寶石明亮深邃的藍調,映襯1.08克拉六角形通透的祖母綠,描繪2018年日本業餘天文愛好者岩本拍到的岩本彗星,其藍綠色光芒將在3390年後才會再度照耀地球。

傳統多以藍色表現天空宇宙、綴上白鑽作為星辰,然而真正的銀河斑斕繽紛,細緻到超越我們可見的光譜。Antennae可前後互換配戴方式的項鍊,以154顆總重約417克拉的彩色剛玉,描繪18世紀末發現兩個渦狀星河碰撞時星體噴發的觸鬚現象,沿著項鍊線條漸層變幻的大量彩色剛玉由深、至淺,囊括了深藍至粉紅所有的色調,猶如馬賽克般,共花了2年時間配色,是Nicolas Bos心目中最能表現梵克雅寶選石功力的代表作品。

黃金之手成就工藝

在探索天空與星際之際,梵克雅寶很早便發現隱秘式鑲嵌非常適合用來呈現某些宇宙奇景;Boucle cosmique鑽石項鍊正是這樣的作品。這條項鍊描繪的是離太陽數千光年、名為雷神頭盔的星雲,中央簇擁著綠色光芒氣泡狀的恆星。Nicolas Bos說:「我們以1930年代研發的隱密式鑲嵌技術來詮釋這個星雲的輪廓與藍色漩渦,深藍色逐漸延伸到淺色星芒,整個項鍊的線條猶如緞帶繞頸,就像著名的Zip項鍊一樣,是梵克雅寶高級訂製服傳統的線條;右側則以方形、圓形、梯形等不同形狀的鑽石,組成主視覺。」