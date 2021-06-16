頂級口罩面膜來了！控油、保濕兼修護，不怕出現口罩肌

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
111SKIN超淨化防禦口罩面膜／5片入／2,380元。圖／111SKIN提供
111SKIN超淨化防禦口罩面膜／5片入／2,380元。圖／111SKIN提供

天氣悶熱，還得要每天戴口罩，讓許多人都出現口罩肌的問題，包括長痘痘、狂冒油、泛紅與敏感等，要如何拯救肌膚呢？111SKIN推出全新的超淨化防禦口罩面膜，針對口罩引發的下半臉部肌膚設計，以三階段精準淨能無瑕科技，讓肌膚不再出現問題。

超淨化防禦口罩面膜採用半臉型的生物纖維面膜，能夠完美貼合臉頰與下巴，讓精華快速吸收，加入高濃度微藻萃取物，讓肌膚能循環代謝，深層修護肌膚問題，並有抗壞血酸鈉，可以涼白膚色，乳酸能溫和代謝老廢角質，最後的羥基肉桂酸能對抗氧化、發炎等肌膚狀況，讓臉部肌膚回到嫩亮感。

另外111SKIN也推薦能讓肌膚亮白的星旅光效天使面膜，有著24K黃金精粹、大馬士革玫瑰萃取，改善肌膚蠟黃暗沈，加強保濕潤澤，另款極光激能藍面膜，有著CRYO冷療科技，讓肌膚進入低溫，激發活力。

111SKIN超淨化防禦口罩面膜／5片入／2,380元。圖／111SKIN提供
111SKIN超淨化防禦口罩面膜／5片入／2,380元。圖／111SKIN提供
111SKIN超淨化防禦口罩面膜／5片入／2,380元。圖／111SKIN提供
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口罩 面膜 極光

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