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老字號、有意思！ IWC結盟電動飛行賽車Airspeeder

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Airspeeder是全世界首個電動飛行賽車，並希望以潔淨空氣電動車解決方案，創造城市空中交通、物流甚至醫療運輸的新可能。圖 / IWC提供。
Airspeeder是全世界首個電動飛行賽車，並希望以潔淨空氣電動車解決方案，創造城市空中交通、物流甚至醫療運輸的新可能。圖 / IWC提供。

如何為擁有歷史悠久的精品注入新活力，在原有的專業上尋找志同道合的夥伴，一同創造新的價值，將是老品牌新生的雙贏可能。萬國表（IWC）原本立基於瑞士沙夫豪森的機械表品牌，近日選擇與世界第一個電動飛行賽車系列Airspeeder攜手合作，企圖一同開創新的賽車形式。

Airspeeder是全世界首個電動飛行賽車，其使命是加快eVTOL(電動垂直起降）航空科技發展的速度，並希望以潔淨空氣電動車解決方案，創造城市空中交通、物流甚至醫療運輸的新可能。「車身」四個角落分別以垂直起降的結構，是強化、高科技版的空拍機，同時以特定角度欣賞時，「車身」最前方更有如鯊魚，或令人聯想到IWC曾在2013年時，以1940年代經典的W25銀箭賽車為靈感推出的工程師系列賽車計時碼表。

同為瑞士高級鐘表品牌的雅典（Ulysse Nardin）則宣佈與世界三大帆船賽事之一的「世界環球帆船賽（The Ocean Race）」合作，兩造將一同支持聯合國可持續發展目標「十年行動」計劃。成立於1973年的世界環球帆船賽，持續以實際行動倡導可持續發展。下一屆的帆船賽將於2022年秋天的西班牙阿利坎特（Alicante）開賽，途經10座國際都市，最終在2013年的義大利熱那亞（Genoa）結束。

而雅典表深信：重建海洋生物多樣性、恢復海洋健康與活力，已刻不容缓。品牌早在日前已成立專門的研發部門，著重鑽研牡蠣殼、海藻、海洋中的PET塑料瓶和尼龍漁網的特性，並在去年10月推出採用回收漁網製成的R-Strap表帶，11月再推出Diver Net腕表，運用循環再生材質，盡力實踐綠色環保。

雅典（Ulysse Nardin）則宣佈與世界三大帆船賽事之一的「世界環球帆船賽（The Ocean Race）」合作，圖中左方為雅典表總裁Patrick Pruniaux，右方則為世界環球帆船賽主席Richard Brisius。圖 / Ulysse Nardin提供。
雅典（Ulysse Nardin）則宣佈與世界三大帆船賽事之一的「世界環球帆船賽（The Ocean Race）」合作，圖中左方為雅典表總裁Patrick Pruniaux，右方則為世界環球帆船賽主席Richard Brisius。圖 / Ulysse Nardin提供。
萬國表（IWC）近日選擇與世界第一個電動飛行賽車系列Airspeeder攜手合作，企圖一同開創新的賽車形式。圖 / IWC提供。
萬國表（IWC）近日選擇與世界第一個電動飛行賽車系列Airspeeder攜手合作，企圖一同開創新的賽車形式。圖 / IWC提供。
Airspeeder「車身」最前方更有如鯊魚，或令人聯想到IWC曾在2013年時，以1940年代經典的W25銀箭賽車為靈感推出的工程師系列賽車計時碼表。圖 / IWC提供。
Airspeeder「車身」最前方更有如鯊魚，或令人聯想到IWC曾在2013年時，以1940年代經典的W25銀箭賽車為靈感推出的工程師系列賽車計時碼表。圖 / IWC提供。
成立於1973年的「世界環球帆船賽」，持續以實際行動倡導可持續發展，下一屆的帆船賽將於2022年秋天的西班牙阿利坎特（Alicante）開賽，途經10座國際都市。圖 / Ulysse Nardin提供。
成立於1973年的「世界環球帆船賽」，持續以實際行動倡導可持續發展，下一屆的帆船賽將於2022年秋天的西班牙阿利坎特（Alicante）開賽，途經10座國際都市。圖 / Ulysse Nardin提供。

品牌 雅典 瑞士

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