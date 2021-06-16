老字號、有意思！ IWC結盟電動飛行賽車Airspeeder

如何為擁有歷史悠久的精品注入新活力，在原有的專業上尋找志同道合的夥伴，一同創造新的價值，將是老品牌新生的雙贏可能。萬國表（IWC）原本立基於瑞士沙夫豪森的機械表品牌，近日選擇與世界第一個電動飛行賽車系列Airspeeder攜手合作，企圖一同開創新的賽車形式。

Airspeeder是全世界首個電動飛行賽車，其使命是加快eVTOL(電動垂直起降）航空科技發展的速度，並希望以潔淨空氣電動車解決方案，創造城市空中交通、物流甚至醫療運輸的新可能。「車身」四個角落分別以垂直起降的結構，是強化、高科技版的空拍機，同時以特定角度欣賞時，「車身」最前方更有如鯊魚，或令人聯想到IWC曾在2013年時，以1940年代經典的W25銀箭賽車為靈感推出的工程師系列賽車計時碼表。

同為瑞士高級鐘表品牌的雅典（Ulysse Nardin）則宣佈與世界三大帆船賽事之一的「世界環球帆船賽（The Ocean Race）」合作，兩造將一同支持聯合國可持續發展目標「十年行動」計劃。成立於1973年的世界環球帆船賽，持續以實際行動倡導可持續發展。下一屆的帆船賽將於2022年秋天的西班牙阿利坎特（Alicante）開賽，途經10座國際都市，最終在2013年的義大利熱那亞（Genoa）結束。