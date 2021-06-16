快訊

娶嫩妻曾為佳話 「鳥來伯」長青驚傳過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣質滿點的設計！ 愛馬仕推出全新家居系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
用皮革和柳條製成，皮具組合編織呈現的籃子，也為居家日常小物增添藝術感。圖／愛馬仕提供
用皮革和柳條製成，皮具組合編織呈現的籃子，也為居家日常小物增添藝術感。圖／愛馬仕提供

愛馬仕推出2021-2022家居系列新品，主打「以創作歌頌材質」的精神，透過非常有品牌風格的溫暖鮮活色調與講究原料，打造出全新的系列商品。品項包含桌椅、餐桌擺設、燈飾、提籃和披毯、餐瓷等，採用原始、天然素材突顯獨特專業技藝和一絲不苟的工匠精神，隨處都可以感受到手作溫度，格外迷人。

有機形態的扶手椅份量感十足的結構出自孟買工作室的建築師團隊，以木材為骨架，外層塗覆含有纖維素微米纖維的獨特化合物，當中的70%成分為16世紀時期混凝紙漿發源地的義大利普利亞地區製造的再生材質，完美融合古老工藝和創新材質，製成剛中帶柔的圖騰扶手椅，上頭的線條還是手繪塗上清漆而成。以比利時埃諾省的青石打造的圓桌，可以看見原始美學和雕鑿後呈現白色的精湛工藝痕跡，一道道宛如光線放射的效果。

另外，不同材質間的碰撞也打造出多款優雅作品，像是一組源自1996年經典創作，以天然母牛皮為主體、書寫紙為燈罩的大小檯燈，透過細緻的馬鞍雙針縫法完美接合兩種材質，特殊的結構俐落簡約。用皮革和柳條製成，皮具組合編織呈現的籃子，也為居家日常小物增添藝術感。可以收納物品也可以當成擺飾的手繪漆木置物盒，上頭圖案為法國最著名的賽馬場鳥瞰圖，向馬術傳統致敬。從埃皮納版畫 (Images d’Épinal) 收藏中汲取靈感重新演繹的披毯，用絲網版印刷技術刻畫皇家老虎與多彩線條，並具備喀什米爾羊絨細密柔軟的觸感。

而新的餐瓷系列圖樣主題則是源自Émile Hermès博物館館藏中的雕刻馬，搭配絲巾騎士服為靈感，繽紛俏皮的設計充滿活力，有幾個盤子間還是被拆解的連續圖案，擺放在一起才能完成一個完整馬匹，可愛有趣。以全新材質銅薄板為胎體並採用模板塗繪琺瑯釉料燒製的餐桌擺飾，則是可以看見金屬的冷色調與鮮艷活潑的釉彩碰撞之美，也很有博物館藏擺飾的魅力。

Sialk系列餐桌擺飾（金合歡花）。圖／愛馬仕提供
Sialk系列餐桌擺飾（金合歡花）。圖／愛馬仕提供
Théorème Round and Round 系列置物盒（檸檬黃）。圖／愛馬仕提供
Théorème Round and Round 系列置物盒（檸檬黃）。圖／愛馬仕提供
Lignage d Hermès 石桌系列。圖／愛馬仕提供
Lignage d Hermès 石桌系列。圖／愛馬仕提供
Tigre Bayadère 系列披毯（卡薩克紅）。圖／愛馬仕提供
Tigre Bayadère 系列披毯（卡薩克紅）。圖／愛馬仕提供
有機形態的扶手椅份量感十足的結構出自孟買工作室的建築師團隊，上頭的線條還是手繪塗上清漆而成。圖／愛馬仕提供
有機形態的扶手椅份量感十足的結構出自孟買工作室的建築師團隊，上頭的線條還是手繪塗上清漆而成。圖／愛馬仕提供
Sarazine 系列檯燈（小）。圖／愛馬仕提供
Sarazine 系列檯燈（小）。圖／愛馬仕提供
以全新材質銅薄板為胎體並採用模板塗繪琺瑯釉料燒製的餐桌擺飾，可以看見金屬的冷色調與鮮艷活潑的釉彩碰撞之美，也很有博物館藏擺飾的魅力。圖／愛馬仕提供
以全新材質銅薄板為胎體並採用模板塗繪琺瑯釉料燒製的餐桌擺飾，可以看見金屬的冷色調與鮮艷活潑的釉彩碰撞之美，也很有博物館藏擺飾的魅力。圖／愛馬仕提供
Chromatic 系列籃子（維羅納綠與愛馬仕紅）。圖／愛馬仕提供
Chromatic 系列籃子（維羅納綠與愛馬仕紅）。圖／愛馬仕提供
H Dye 系列披毯（鈷藍與碧玉綠）。圖／愛馬仕提供
H Dye 系列披毯（鈷藍與碧玉綠）。圖／愛馬仕提供
扶手椅以木材為骨架，外層塗覆含有纖維素微米纖維的獨特化合物，當中的70%成分為16世紀時期混凝紙漿發源地的義大利普利亞地區製造的再生材質。圖／愛馬仕提供
扶手椅以木材為骨架，外層塗覆含有纖維素微米纖維的獨特化合物，當中的70%成分為16世紀時期混凝紙漿發源地的義大利普利亞地區製造的再生材質。圖／愛馬仕提供
Sialk系列餐桌擺飾（土耳其藍）。圖／愛馬仕提供
Sialk系列餐桌擺飾（土耳其藍）。圖／愛馬仕提供
Sillage d Hermès 扶手椅Théorème Round and Round 系列置物盒_檸檬黃 - Hermès © Studio des Fleurs_NT$ 42,400.jpg
Sillage d Hermès 扶手椅Théorème Round and Round 系列置物盒_檸檬黃 - Hermès © Studio des Fleurs_NT$ 42,400.jpg
源自1996年經典創作，以天然母牛皮為主體、書寫紙為燈罩的大小檯燈，透過細緻的馬鞍雙針縫法完美接合兩種材質，特殊的結構俐落簡約。圖／愛馬仕提供
源自1996年經典創作，以天然母牛皮為主體、書寫紙為燈罩的大小檯燈，透過細緻的馬鞍雙針縫法完美接合兩種材質，特殊的結構俐落簡約。圖／愛馬仕提供
新的餐瓷系列圖樣主題源自Émile Hermès博物館館藏中的雕刻馬，搭配絲巾騎士服為靈感，繽紛俏皮的設計充滿活力。圖／愛馬仕提供
新的餐瓷系列圖樣主題源自Émile Hermès博物館館藏中的雕刻馬，搭配絲巾騎士服為靈感，繽紛俏皮的設計充滿活力。圖／愛馬仕提供

手繪 博物館 愛馬仕

延伸閱讀

精品族群 分批進場

玩家用Switch《 第一次的遊戲程式設計》打造出《毀滅戰士：永恆》

愛馬仕最暢銷的經典Cape Cod腕表 船錨圖騰再升級！

可以噴全身的無酒精噴霧 愛馬仕大地香水系列推新品

相關新聞

老字號、有意思！ IWC結盟電動飛行賽車Airspeeder

如何為擁有歷史悠久的精品注入新活力，在原有的專業上尋找志同道合的夥伴，一同創造新的價值，將是老品牌新生的雙贏可能。萬國表...

好好在家/利用紙盤輕鬆健身

在家防疫不出門，只要利用家中現有的工具材料，每天利用15分鐘的休息時間，就能養成舒緩、增加肌耐力的習慣，不僅能夠改善坐姿、減緩疲勞感，在家期間也不因無法出門導致「天增歲月人增肥」的後果，專業健身教練小

氣質滿點的設計！ 愛馬仕推出全新家居系列

愛馬仕推出2021-2022家居系列新品，主打「以創作歌頌材質」的精神，透過非常有品牌風格的溫暖鮮活色調與講究原料，打造...

14盎司美國肋眼外帶價好佛心 naked裸餐酒推外帶菜單

因應疫情進入第三級警戒，全台餐廳皆以外送外帶的形式進行，naked裸餐酒餐廳為了讓消費者在家彷彿身處於法式小酒館，此次也...

超萌浣熊臉入列 PUMA打造Rocco四大賽主題限定系列球衣

為迎來US OPEN美國高球公開賽，PUMA GOLF特別推出全新Rocco四大賽主題限定系列服飾與紀念鞋款，融入高爾夫...

LV早春的俏皮與華麗 美少女變身太空戰士超帥氣

回到女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的標誌性輪廓，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。