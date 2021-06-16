氣質滿點的設計！ 愛馬仕推出全新家居系列

愛馬仕推出2021-2022家居系列新品，主打「以創作歌頌材質」的精神，透過非常有品牌風格的溫暖鮮活色調與講究原料，打造出全新的系列商品。品項包含桌椅、餐桌擺設、燈飾、提籃和披毯、餐瓷等，採用原始、天然素材突顯獨特專業技藝和一絲不苟的工匠精神，隨處都可以感受到手作溫度，格外迷人。

有機形態的扶手椅份量感十足的結構出自孟買工作室的建築師團隊，以木材為骨架，外層塗覆含有纖維素微米纖維的獨特化合物，當中的70%成分為16世紀時期混凝紙漿發源地的義大利普利亞地區製造的再生材質，完美融合古老工藝和創新材質，製成剛中帶柔的圖騰扶手椅，上頭的線條還是手繪塗上清漆而成。以比利時埃諾省的青石打造的圓桌，可以看見原始美學和雕鑿後呈現白色的精湛工藝痕跡，一道道宛如光線放射的效果。

另外，不同材質間的碰撞也打造出多款優雅作品，像是一組源自1996年經典創作，以天然母牛皮為主體、書寫紙為燈罩的大小檯燈，透過細緻的馬鞍雙針縫法完美接合兩種材質，特殊的結構俐落簡約。用皮革和柳條製成，皮具組合編織呈現的籃子，也為居家日常小物增添藝術感。可以收納物品也可以當成擺飾的手繪漆木置物盒，上頭圖案為法國最著名的賽馬場鳥瞰圖，向馬術傳統致敬。從埃皮納版畫 (Images d’Épinal) 收藏中汲取靈感重新演繹的披毯，用絲網版印刷技術刻畫皇家老虎與多彩線條，並具備喀什米爾羊絨細密柔軟的觸感。