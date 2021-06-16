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14盎司美國肋眼外帶價好佛心 naked裸餐酒推外帶菜單

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
雙人套餐。圖／naked裸餐酒餐廳提供。
雙人套餐。圖／naked裸餐酒餐廳提供。

因應疫情進入第三級警戒，全台餐廳皆以外送外帶的形式進行，naked裸餐酒餐廳為了讓消費者在家彷彿身處於法式小酒館，此次也特別推出防疫期間外帶菜單；豪邁的14盎司美國肋眼在外帶菜單上幾乎以成本價販售，此外還有份量十足的雙人套餐、麵包、蔬菜與麵食等，包括煙燻奶油都可以外賣。

USDA Choice肋眼14盎司加薯條的搭配，一直是法式餐酒館的經典菜色，豪邁的14盎司美國肋眼，烹調方式簡單而不繁複，就是期待讓消費者品嚐到牛排最原始的滋味。

這次naked裸餐酒外帶菜單，特別獻上雙人套餐，份量十足，並可以一次品嚐到美味的義大利麵和主餐菜色，包含法國石臼麵包佐煙燻奶油、燻番茄肉醬義大利麵或海鮮義大利麵或培根蛋奶麵（三選一）、USDA Choice肋眼14盎司加薯條和烤時蔬。

雙人套餐搭配廣受好評的法國石臼麵粉迷你麵包，香氣十足外脆內軟，佐上耗時7天煙燻而製的奶油，是裸餐酒開業以來廣受客人好評的招牌之一。之前有許多客人常在用餐完畢之後，希望購買奶油回家享用，裸餐酒聽到消費者的聲音，防疫期間特別開放讓消費者可以購買煙燻奶油，這也是裸餐酒的精神，希望隨時陪伴著客人享受法式小酒館的氣氛。

集結消費者的熱烈回饋，裸餐酒這次外帶菜單重新回歸經典小酒館菜色，以主廚的法式烹調技巧結合餐酒館料理，就是希望消費者在家能享用裸餐酒著名的法式餐酒館料理，配上一杯紅白酒，在家依然可以體驗前所未有的儀式感。

◎Naked裸餐酒餐廳

．電話：02-2776-6226

．地址：台北市光復南路240巷49號1樓

海鮮義大利麵。圖／naked裸餐酒餐廳提供。
海鮮義大利麵。圖／naked裸餐酒餐廳提供。
USDA Choice肋眼14盎司加薯條。圖／naked裸餐酒餐廳提供。
USDA Choice肋眼14盎司加薯條。圖／naked裸餐酒餐廳提供。
法國石臼麵包佐煙燻奶油（左）。燻番茄肉醬義大利麵。圖／naked裸餐酒餐廳提供。
法國石臼麵包佐煙燻奶油（左）。燻番茄肉醬義大利麵。圖／naked裸餐酒餐廳提供。

義大利 套餐

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